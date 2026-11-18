La Selección argentina cerró su calendario de 2026 con una contundente goleada por 7-0 frente a Costa Rica , en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Después de la victoria, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que repasó el rendimiento del equipo, habló de las nuevas figuras y dejó varias definiciones sobre el futuro del seleccionado.

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El entrenador se mostró conforme con el funcionamiento colectivo y remarcó que, más allá de los resultados, uno de los principales objetivos del ciclo es sostener una identidad futbolística. "Estamos satisfechos por haber hecho un buen trabajo, intentando siempre ser Argentina, competir y ser protagonistas", expresó.

Uno de los nombres que más elogios recibió fue Nico Paz , autor de dos goles y una de las grandes figuras de la noche. El técnico valoró sus condiciones, aunque también dejó en claro que todavía tiene margen para seguir creciendo.

"Es un jugador que todavía puede dar más y hoy ha hecho un partido muy bueno. Da la sensación de ser un futbolista verdadero, que cuando tiene que ser malo y tiene que chocar, choca y cuando tiene que jugar también", sostuvo.

Además, explicó que el desafío del cuerpo técnico es acompañar su desarrollo sin cargarlo de responsabilidades individuales. En ese sentido, recordó que el funcionamiento colectivo debe estar por encima de cualquier talento particular.

"Primero está el equipo. Si lo entendió el mejor jugador de la historia y necesitó de sus compañeros para ganar, cómo no lo va a necesitar Nico, Franco (Mastantuono) y todos los jugadores que vengan", señaló.

El respaldo a Julián Álvarez y Franco Mastantuono

Otro de los futbolistas destacados fue Julián Álvarez, quien convirtió dos tantos y volvió a demostrar su importancia dentro del equipo. Scaloni lo consideró una pieza consolidada y aseguró que seguirá siendo parte de los próximos desafíos de la Selección.

"Juli forma parte de lo que es la base de la Selección. Es un jugador que ya está consolidado con nosotros y formará parte de lo que viene", afirmó. También destacó que se lo observa contento, una condición que, según su mirada, influye positivamente en el rendimiento.

En tanto, el entrenador se refirió a Franco Mastantuono y pidió paciencia con el joven futbolista. Después de su actuación, consideró que es importante acompañarlo en su crecimiento y evitar las etiquetas que puedan generar una presión innecesaria.

"Soy un convencido de que a Franco hay que tranquilizarlo, ayudarlo y será un gran jugador como son los otros", manifestó.

El sueño de Scaloni para 2027

Al momento de realizar un balance del año, el técnico eligió quedarse con algunos de los recuerdos que dejó el Mundial. Entre ellos mencionó los encuentros frente a Egipto e Inglaterra, aunque reconoció que el segundo tuvo una carga emocional especial por haber significado el pase a la final.

"Seguramente nos quedará alguno de estos partidos del Mundial que fueron épicos. Podría ser después del partido de Egipto, que fue increíble o después de Inglaterra", recordó.

Pero también dejó en claro cuál es su principal deseo para 2027: que el equipo pueda sostener el nivel competitivo y continúe siendo un rival difícil para cualquier selección.

"Me quedo con que sigamos de la misma manera, un equipo difícil de afrontar, una referencia para muchos, un equipo que le da muchas vueltas al rival para saber cómo defenderlo, cómo atacarlo. Con eso me conformo", expresó.

El entrenador también reconoció que todavía no está definido el calendario del próximo año. La incertidumbre sobre los rivales y el formato de las competencias representa una dificultad para organizar la preparación del seleccionado.

El divertido cruce con un periodista y otras definiciones

La conferencia también tuvo un momento distendido cuando un periodista le consultó sobre las críticas que recibió el equipo. Antes de responder, Scaloni lanzó una frase entre sonrisas: "La tenías pensada a la pregunta".

Luego evitó profundizar en los cuestionamientos y sostuvo que el cuerpo técnico tiene claro el camino que pretende seguir. También insistió en que el resultado frente a Costa Rica debe servir para valorar el trabajo colectivo y no solamente las actuaciones individuales.

Entre otros temas, el entrenador se refirió al debut de Mariano Troilo, quien tuvo sus primeros minutos con la camiseta argentina. Se mostró ilusionado con el defensor del Parma y destacó que está teniendo continuidad en un equipo competitivo.

También habló de la situación de Cristian Romero, a quien consideró un futbolista vital para el seleccionado. Explicó que el objetivo es trabajar junto al Atlético de Madrid para que pueda llegar en las mejores condiciones físicas a los próximos compromisos.

Por otra parte, confirmó que no buscarán un reemplazante para Walter Samuel dentro del cuerpo técnico. El entrenador destacó el vínculo personal y profesional que construyeron durante años y consideró que su salida representa una pérdida importante.

Finalmente, Scaloni tuvo palabras de agradecimiento para el público cordobés y destacó el acompañamiento recibido en el Kempes. También dejó un mensaje para los hinchas argentinos: aseguró que su intención es que la gente disfrute cuando juega la Selección y que el equipo siga generando esa unión que caracteriza al seleccionado.

La goleada ante Costa Rica marcó así el cierre de un año de competencia para Argentina, con un entrenador que ya mira hacia adelante y que tiene un objetivo claro: sostener la identidad del equipo e integrar a los nuevos talentos sin perder la competitividad.