La Selección Argentina se despide de 2026 ante Costa Rica en Córdoba

La Selección de fútbol de Argentina se prepara para disputar su último compromiso del año, buscando una victoria ante Costa Rica para culminar 2026 con una nota positiva. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se presentará por segunda vez en la última fecha FIFA del año, tras la derrota sufrida ante Uruguay.

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El encuentro se llevará a cabo el martes 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Este partido representa una oportunidad para que el cuerpo técnico continúe evaluando futbolistas y probando nuevas formaciones de cara a los desafíos futuros.

Este duelo ante los costarricenses marcará el cierre de la actividad para el seleccionado nacional en un año que ya tuvo como hito la despedida de Lionel Messi del equipo. La Albiceleste busca dejar atrás la caída frente a Uruguay y cerrar el calendario con una presentación ante su público.

Luego de la derrota por 2 a 1 contra Uruguay en el amistoso disputado en La Bombonera, los dirigidos por Lionel Scaloni volverán a la acción. El entrenador aprovechará esta ventana internacional para observar alternativas y dar rodaje a jugadores que buscan afianzarse en el equipo.

Para afrontar esta fecha FIFA, Scaloni convocó a 28 futbolistas, incluyendo algunas novedades como Aarón Anselmino y Mariano Troilo. Se destacan las ausencias por lesión de jugadores clave como Cristian Romero, Lautaro Martínez y Nicolás González, así como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

El nuevo proyecto de Costa Rica en Córdoba

Por su parte, la selección de Costa Rica arribará a Córdoba bajo la dirección de Bryan Ruiz, histórico exfutbolista del seleccionado. El objetivo del nuevo cuerpo técnico es iniciar una etapa de reconstrucción y preparación para futuros compromisos internacionales, luego de no haber logrado la clasificación al último Mundial.

Ruiz convocó a 23 jugadores, la mayoría provenientes del campeonato local. Entre los nombres más destacados se encuentran Manfred Ugalde, delantero del Spartak de Moscú; Celso Borges, referente de Alajuelense; y Francisco Calvo, defensor del Nacional de Uruguay. Previo al encuentro contra Argentina, Costa Rica se medirá con Ecuador en Quito.

Historial y próximos desafíos de la Selección

El partido entre Argentina y Costa Rica se disputará el martes 17 de noviembre, a las 20:00, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En el historial frente a la Selección Argentina, el equipo centroamericano aún no ha logrado obtener una victoria, habiendo disputado ocho encuentros con seis triunfos albicelestes y dos empates. El último antecedente fue un 3-1 favorable al equipo nacional en 2024.

Tras este amistoso, la Selección Argentina retomará su actividad en marzo de 2027, con la primera fecha FIFA del año. Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030, organizado conjuntamente por Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, se estima que comenzarán en septiembre de 2027.