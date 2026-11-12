    • 12 de noviembre de 2026 - 12:39

    Diego Forlán analiza el amistoso de la Selección de Uruguay ante Argentina: "Por más amistosos que sean tienen una rivalidad de muchísimos años"

    El director técnico Diego Forlán destacó la histórica rivalidad y confirmó que la Selección de Uruguay aceptó de inmediato disputar el amistoso frente a Argentina.

    Diego Forlán analiza el amistoso de la Selección de Uruguay ante Argentina

    Diego Forlán analiza el amistoso de la Selección de Uruguay ante Argentina

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    Diego Forlán, director técnico de la Selección de Uruguay, anticipó el amistoso contra Argentina que se jugará este viernes en La Bombonera y dejó en claro que la profunda rivalidad le otorga un condimento muy especial al encuentro.

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    El DT uruguayo afirmó que la propuesta de enfrentar al equipo de Lionel Scaloni fue aceptada de inmediato, destacando la importancia de medirse ante un rival de jerarquía, finalista del último Mundial y bicampeón de América.

    Un clásico rioplatense cargado de historia

    “Por más amistoso que sea, hay una rivalidad con mucha historia y será un lindo desafío”, declaró el entrenador uruguayo en conferencia de prensa. Visualizo un lindo encuentro y, si analizamos poco tiempo atrás, nos encontramos con un duelo en el que nuestra selección jugó muy bien, recordó el exdelantero, haciendo alusión al último triunfo de Uruguay en la Bombonera por 2-0 en noviembre de 2023 por las Eliminatorias Sudamericanas.

    Diego Forlán y la jerarquía del rival

    El entrenador de la Celeste recalcó que los cruces entre Argentina y Uruguay poseen una historia extensa y que representan un desafío atractivo para ambas confederaciones. “Son partidos que por más amistosos que sean tienen una rivalidad de muchísimos años, mucha historia. Para nosotros y para ellos el hecho de enfrentarnos es un desafío lindo”, explicó. Forlán agregó que, dada la calidad de jugadores que integran ambas selecciones, anticipa “un lindo partido de fútbol”.

    El antecedente más reciente en La Bombonera

    Forlán también hizo referencia al último enfrentamiento entre ambas selecciones en el emblemático estadio de Boca Juniors. En noviembre de 2023, Uruguay se impuso por 2 a 0 en un partido correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. “Visualizo un lindo encuentro y, si analizamos poco tiempo atrás, nos encontramos con un duelo en el que nuestra selección jugó muy bien”, remarcó el exdelantero, quien ahora tendrá la oportunidad de dirigir a Uruguay frente a Argentina desde el banco de suplentes.

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