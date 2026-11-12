    • 12 de noviembre de 2026 - 11:28

    Pep Guardiola es la opción principal para dirigir a Estados Unidos si Pochettino emigra a Manchester

    El estratega Pep Guardiola se perfila como principal candidato para la selección de Estados Unidos ante la posible salida de Mauricio Pochettino al Manchester United.

    Pep Guardiola es la opción principal para dirigir a Estados Unidos si Pochettino emigra a Manchester

    Pep Guardiola es la opción principal para dirigir a Estados Unidos si Pochettino emigra a Manchester

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    Pep Guardiola se perfila como el principal candidato para asumir la dirección técnica de la selección de Estados Unidos si Mauricio Pochettino finalmente emigra al Manchester United. La posibilidad de que el entrenador español retome su carrera antes de lo previsto genera gran expectativa en el fútbol de ese país.

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    El estratega catalán, actualmente sin equipo tras su salida del Manchester City, es un nombre que la dirigencia estadounidense considera desde hace tiempo. A pesar de que Guardiola expresó su intención de tomarse un año sabático por motivos familiares tras una década al mando del equipo inglés, la necesidad de un técnico de trayectoria internacional podría reconfigurar sus planes.

    La potencial partida de Pochettino, quien renovó su contrato hasta 2030 pero podría ser tentado por el club inglés con una cláusula de salida, deja un escenario abierto en la federación de fútbol de Estados Unidos. Los directivos ya habrían analizado internamente la incorporación de Guardiola, aunque aún no se realizó una oferta formal.

    El vínculo histórico de Pep Guardiola con Norteamérica

    El estrecho vínculo de Pep Guardiola con Estados Unidos alimenta la ilusión norteamericana. Durante su año sabático tras dejar el Barcelona en 2012, el entrenador residió en Nueva York, donde perfeccionó su inglés y disfrutó de una vida más tranquila. Ya en el pasado, había mantenido conversaciones con la federación estadounidense, elogiando el potencial del país para desarrollar proyectos a largo plazo y llevar al seleccionado nacional al siguiente nivel.

    Mauricio Pochettino aparece en la mira del Manchester United

    Mientras la selección de Estados Unidos se prepara para sus próximos compromisos, la situación de Mauricio Pochettino se vuelve cada vez más incierta. El Manchester United, tras despedir a Michael Carrick, estaría decidido a contratar al argentino. Según trascendió, el club inglés ya habría alcanzado un acuerdo verbal con Pochettino y estaría dispuesto a ejecutar su cláusula de salida, que rondaría los diez millones de dólares, cifra que podría incrementarse si suma a su cuerpo técnico.

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