    • 12 de noviembre de 2026 - 10:45

    La UBA subasta objetos de famosos para equipar al Hospital de Clínicas con un robot quirúrgico

    La Universidad de Buenos Aires realiza una subasta solidaria con objetos de famosos para incorporar un avanzado Robot Quirúrgico en el Hospital de Clínicas.

    La UBA realizará el 12 de noviembre un encuentro benéfico para recaudar fondos destinados a equipar el Hospital de Clínicas.
    La UBA realizará el 12 de noviembre un encuentro benéfico para recaudar fondos destinados a equipar el Hospital de Clínicas.

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    La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará este jueves 12 de noviembre la primera edición de “La Noche de la UBA”, un encuentro benéfico con el objetivo de recaudar fondos destinados a la incorporación de una plataforma robótica quirúrgica en el Hospital de Clínicas José de San Martín. El evento, que tendrá lugar en la Facultad de Derecho y será conducido por Iván de Pineda, busca equipar al nosocomio principal de la Facultad de Medicina con un dispositivo de última generación, capaz de realizar procedimientos de alta complejidad mínimamente invasivos.

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    Durante la velada se subastarán objetos personales donados y autografiados por reconocidos artistas y deportistas, quienes colaboraron con la iniciativa solidaria que planea tener continuidad anual con diferentes objetivos vinculados a la institución.

    Objetos donados para el nuevo robot quirúrgico

    Entre las donaciones se encuentran una camiseta de Julián Álvarez, guantes de Emiliano “Dibu” Martínez, y prendas de Cristian “Cuti” Romero y Enzo Fernández. Además, se subastarán objetos de figuras históricas como Manu Ginóbili y Fabricio Oberto, y una gorra firmada por el piloto Franco Colapinto.

    El mundo de la música aportó un parlante firmado por Bizarrap, un chaleco de Duki, un sombrero y anteojos de Abel Pintos, una armónica de Ciro Martínez y una guitarra de Gaspar Benegas. El artista plástico Milo Lockett donó uno de sus cuadros.

    La importancia de la tecnología y la participación

    La adquisición de la plataforma robótica quirúrgica, que representa una meta de recaudación de USD 1.500.000, permitirá al Hospital de Clínicas, que recibe más de 365.000 consultas anuales y realiza más de 8.000 cirugías, mejorar la precisión de los procedimientos, reducir complicaciones y potenciar la formación de profesionales de la salud.

    Para quienes no puedan asistir presencialmente, una parte de los artículos también se subastará en línea el jueves 19 de noviembre a través del portal del Banco Ciudad, ampliando la participación más allá del evento en la Facultad de Derecho.

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