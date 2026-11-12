Buenos Aires: ex terrorista de las Brigadas Rojas se fugó de su arresto domiciliario

Leonardo Bertulazzi, terrorista de las Brigadas Rojas, burló la custodia policial en Buenos Aires mediante una insólita maniobra que incluyó un arnés y un balcón.

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Leonardo Bertulazzi, un ciudadano italiano de 74 años, conocido en su barrio de San Telmo por su amabilidad y buen humor, se fugó de su Buenos Aires utilizando una insólita maniobra. El hombre, que vivía en un departamento del quinto piso en la calle Defensa al 600, había sido detenido el 29 de agosto de 2024.

Bertulazzi cumplía condena en ausencia por el secuestro y asesinato del empresario Pietro Costa en 1977, y por su integración a las Brigadas Rojas, grupo que también estuvo involucrado en la muerte del ex primer ministro italiano Aldo Moro. Tras permanecer prófugo desde 1980 y ser condenado en 1985, logró evadir a la justicia durante décadas.

El italiano, detenido nuevamente en 2022 y posteriormente liberado por cuestiones de extradición, vivía bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Vecinos lo describían como un hombre elegante y afable, a veces bromeando sobre su parecido con un profesor universitario más que con un terrorista, hasta que la consigna policial se intensificó a fines de agosto, anticipando un posible intento de fuga.

El ingenio detrás del arresto domiciliario en la ciudad La fuga se llevó a cabo el martes 10 de noviembre alrededor de las 6 de la mañana. Bertulazzi habría simulado una pierna lesionada utilizando un tubo, un trozo de cerdo y un tensiómetro para engañar a los agentes y a la tobillera electrónica. Aparentemente, se colocó un arnés, rompió el alambrado de su balcón y descendió cinco pisos hasta un techo, desde donde continuó su escape por techos linderos hasta saltar a un terreno baldío y luego a la vía pública, cayendo sobre la calle Bolívar al 600.

Esta acción, que recuerda a una escena de película, contrasta con las quejas recientes de Bertulazzi sobre dolores crónicos en espalda y piernas, que lo obligaban a usar silla de ruedas para comparecer ante la justicia. Las cámaras de seguridad registraron su caída y posterior recuperación antes de escabullirse.