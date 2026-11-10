    • 10 de noviembre de 2026 - 16:45

    Murió Héctor Aguer, monseñor emérito de La Plata y referente del sector ultra conservador de la Iglesia

    Aguer tenía 83 años y murió en el Hogar Sacerdotal de Buenos Aires. Estuvo casi dos décadas al frente de la arquidiócesis platense.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este martes se conoció la muerte del arzobispo emérito de La Plata, Héctor Aguer, a los 83 años de edad. El deceso ocurrió en el Hogar Sacerdotal de Buenos Aires, residencia en la que habitaba desde hacía un tiempo, según confirmó el arzobispo Gustavo Carrara mediante un comunicado oficial emitido por la Cancillería del Arzobispado platense. Hasta el momento, las autoridades eclesiásticas no precisaron las causas del fallecimiento.

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    Aguer ocupó la titularidad de la arquidiócesis de La Plata entre 2000 y 2018, etapa en la que se consolidó como una de las figuras más visibles del ala ultra conservadora de la Iglesia Católica en la Argentina. En 2018, al cumplir el límite de edad contemplado por el derecho canónico, el papa Francisco le aceptó la renuncia y en su lugar asumió monseñor Víctor Manuel "Tucho" Fernández.

    Perfil controversial y cruces públicos

    A lo largo de su carrera pastoral, el arzobispo emérito mantuvo un perfil de alto impacto mediático por sus tajantes posiciones dogmáticas. Protagonizó reiterados debates con dirigentes políticos y agrupaciones sociales al oponerse enfáticamente al aborto, la Educación Sexual Integral (ESI), el uso de anticonceptivos y los avances en materia de diversidad de género. Sus declaraciones lo situaron de manera recurrente en el centro del debate público nacional.

    La distante relación con el papa Francisco

    El vínculo entre Héctor Aguer y Jorge Mario Bergoglio estuvo signado por una histórica distancia ideológica y pastoral. Aunque ambos coincidieron durante años en la cúpula de la jerarquía eclesiástica nacional y compartieron tareas bajo la órbita del cardenal Antonio Quarracino en Buenos Aires, encarnaban modelos eclesiales contrapuestos: mientras Bergoglio impulsaba una línea volcada hacia la opción por los sectores vulnerables, Aguer se alineaba con los sectores más tradicionales vinculados al Opus Dei.

    Tras la llegada de Bergoglio al pontificado en 2013, la relación se mantuvo en el plano estrictamente protocolar. Con el paso de los años, el prelado platense no ocultó sus reparos frente a la orientación pastoral fijada desde la Santa Sede.

    Por el momento, la Cancillería eclesiástica no confirmó si se realizarán exequias públicas ni dio detalles sobre las ceremonias de despedida

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