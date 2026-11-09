    • 9 de noviembre de 2026 - 10:34

    Murió Ismael Anderson Dos Santos: los detalles de la tragedia

    El hecho involucró a una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta Siam Qu de 110cc.

    Murió Ismael Anderson Dos Santos: los detalles de la tragedia

    Murió Ismael Anderson Dos Santos: los detalles de la tragedia

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    Un hombre de 27 años murió y otro de 18 resultó gravemente herido tras un siniestro vial ocurrido este domingo sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 976, en San Vicente, Misiones. El hecho involucró a una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta Siam Qu de 110cc.

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    El choque se registró alrededor de las 16:10, cuando la camioneta, conducida por Yonatan David F., de 39 años, colisionó con la motocicleta en la que circulaban dos jóvenes.

    La víctima fatal fue identificada como Ismael Anderson Dos Santos, de 27 años, quien viajaba como acompañante de la moto y falleció en el lugar como consecuencia del impacto.

    El conductor de la motocicleta, de 18 años, sufrió lesiones de gravedad. Según se informó, presenta un traumatismo de cráneo con hematoma cerebral, una fractura de fémur izquierdo y un traumatismo cerrado de abdomen, por lo que permanece internado en el hospital local.

    Por su parte, el conductor de la camioneta resultó ileso.

    Personal de la Comisaría Seccional Primera de San Vicente intervino en el lugar y realiza las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

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