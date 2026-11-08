Trágico accidente en Capital: murió el joven de 22 años que se había accidentado en bicicleta

Michael Emir Ferreyra tenía 22 años y vivía en el Barrio Concepción. Había ingresado el sábado al Hospital Rawson con graves fracturas en el cráneo y el tórax tras accidentarse en Sargento Cabral. La Justicia investiga una caída casual.

Un joven de 22 años falleció este domingo en el Hospital Rawson tras agonizar durante varias horas a raíz de las graves heridas sufridas al protagonizar una caída en bicicleta en el departamento Capital. El caso es investigado por la comisaría jurisdiccional junto a la fiscalía interviniente, bajo la hipótesis de un accidente de carácter casual.

La víctima fue identificada como Michael Emir Ferreyra, con domicilio en el Barrio Concepción.

De acuerdo al parte policial emitido por el Puesto Policial del Hospital Rawson, el ingreso del joven se produjo pasadas las 17:50 del sábado, luego de ser trasladado en una ambulancia del servicio 107. El hecho inicial se registró en la calle Sargento Cabral, entre calle Aguilar y Avenida España, donde según los primeros datos recabados el muchacho perdió el control del rodado que guiaba y sufrió una fuerte caída.

Como consecuencia del impacto, los profesionales médicos le diagnosticaron lesiones de extrema gravedad: fractura de cráneo, fractura de parrilla costal, fractura de muñeca izquierda y una fractura expuesta de tibia y peroné en su pierna izquierda. Tras ser asistido en primera instancia por la Dra. Estefanía Brancovich, fue derivado de urgencia a la unidad de terapia intensiva.