Conmoción por la muerte de una joven de 18 años que fue atropellada por un camión cuando cruzaba una ruta en moto

Una joven de 18 años murió este sábado de madrugada luego de protagonizar un violento accidente de tránsito con un camión en Santiago del Estero . La víctima fue identificada como Kihara Seifer Procopp , quien circulaba en motocicleta junto a otra joven cuando intentó cruzar la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Icaño.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, en la intersección de la ruta con la avenida Boulevard República, en el departamento de Avellaneda. Según las primeras informaciones, la motocicleta Honda XR de 150 cc en la que viajaban las dos jóvenes intentó atravesar la calzada en sentido este-oeste cuando fue embestida por un camión Iveco Sway.

El vehículo de carga era conducido por un hombre de 41 años, oriundo de Lules, Tucumán. Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes de la moto sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladadas de urgencia a un centro de salud de Añatuya.

Kihara ingresó inconsciente y murió durante el traslado al hospital. Su acompañante, en tanto, presentaba una posible fractura en una de sus extremidades y quedó bajo atención médica.

Tras el accidente, la fiscal de turno, Alejandra Sobrero, ordenó la intervención del personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes en el lugar y determinar cómo se produjo la colisión.

También dispuso el secuestro de ambos vehículos, que serán sometidos a estudios técnicos para reconstruir la mecánica del siniestro y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

El conductor del camión debía permanecer en sede policial para su identificación, mientras personal de la Comisaría Comunitaria N.º 55 de Icaño llevaba adelante las actuaciones judiciales.

Quién era Kihara Seifer Procopp

La muerte de la joven provocó una profunda conmoción en Icaño, donde era conocida y querida. Kihara había sido elegida reina del carnaval de la localidad, una distinción que obtuvo años atrás y que la convirtió en una figura reconocida en su comunidad y en pueblos cercanos.

Había egresado de la escuela secundaria el año pasado y desarrollaba distintas actividades laborales y artísticas. Trabajaba como modelo y lashista, especializada en tratamientos estéticos para pestañas y cejas, y también se destacaba por su talento como bailarina.

Hija única, su fallecimiento generó numerosas muestras de dolor en las redes sociales, donde familiares, amigos y vecinos la despidieron con mensajes de cariño.

Entre las expresiones que se multiplicaron tras conocerse la noticia, una frase resumió el recuerdo que dejó en su comunidad: “Ella está en el mejor reino porque siempre fue y será una reina”.