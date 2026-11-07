    • 7 de noviembre de 2026 - 13:37

    Robaron una escuela de Pocito y detuvieron a un joven de 23 años: recuperaron una heladera y una impresora

    El robo fue denunciado el 31 de octubre en la Escuela San José de Calasanz. Tras una investigación, la Policía realizó un allanamiento en una vivienda ubicada frente al establecimiento y recuperó los elementos sustraídos.

    unidad de apoyo investigativo
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven de 23 años fue detenido en Pocito, acusado de estar vinculado al robo de distintos elementos de la Escuela San José de Calasanz. Durante un allanamiento, personal policial recuperó parte de los objetos sustraídos, entre ellos una heladera y una impresora que fueron reconocidas por la damnificada.

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    El hecho había sido denunciado el pasado 31 de octubre. A partir de esa presentación, efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, comenzaron una serie de tareas para esclarecer el episodio e identificar a los responsables.

    Según informaron fuentes policiales, durante la investigación los uniformados establecieron que los elementos robados estarían siendo ofrecidos para la venta por un joven de apellido Rodríguez, de 23 años, quien reside frente al establecimiento educativo.

    Con esa información y una orden judicial, los investigadores realizaron un allanamiento en la vivienda. Allí encontraron una heladera y una impresora que habían sido sustraídas de la escuela. Ambos elementos fueron reconocidos por la damnificada.

    Además, durante el procedimiento se secuestraron otros objetos cuya procedencia ahora deberá ser establecida.

    Por disposición judicial, Rodríguez quedó detenido y vinculado a una causa por robo, con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad.

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