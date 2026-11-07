    • 7 de noviembre de 2026 - 11:38

    Cayó "El Peruano": 5000 dosis de cocaína bajo una bañera, dólares en un peluche y un cartel de Tony Montana

    La Policía Federal realizó 27 allanamientos en Florencio Varela, con 800 efectivos y un helicóptero. Hubo 11 detenidos y 9 aprehendidos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado detuvo a Víctor Galván Condori, alias “El Peruano”, señalado como el principal proveedor y referente de una organización dedicada a la venta de drogas al menudeo en el barrio Santa Rosa (Las Casitas), en Florencio Varela.

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    Según la investigación, que incluyó tareas de inteligencia, vigilancias, seguimientos y recopilación de pruebas, el circuito de abastecimiento provenía de la localidad de Bosques. Los investigadores lograron identificar a los presuntos integrantes de la banda, los roles que cumplían y los domicilios usados para el acopio, fraccionamiento y distribución de la droga, a través de puntos de venta fijos y dinámicos y de la modalidad de “pasamanos”.

    El operativo consistió en 27 allanamientos simultáneos, con 800 policías, un helicóptero y varios vehículos. En la casa del cabecilla, que tenía una gigantografía de “Tony Montana”, los efectivos encontraron 5000 dosis de cocaína escondidas debajo de una bañera. También hallaron 15.000 dólares dentro de un oso de peluche, una maniobra pensada para dificultar el rastreo del dinero.

    En total hubo 11 detenidos y 9 personas aprehendidas, varias de ellas mujeres que formaban parte del movimiento habitual de las viviendas. Algunas de las casas eran quintas de gran valor. Además, se secuestraron cuatro vehículos de alta gama, cinco armas de fuego, 1600 euros, 12 millones de pesos, 200 dosis de marihuana, dispositivos electrónicos y elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento.

    Para el despliegue también se usaron caballería, un camión táctico de comunicaciones y un puesto informático con operadores, destinados a brindar apoyo logístico, sanitario, tecnológico y operativo.

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