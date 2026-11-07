Un exjuez de la Corte bonaerense de 85 años perdió el control y chocó su camioneta en un centro de estética

Francisco Roncoroni perdió el control de su Volkswagen Taos y atravesó la vidriera de un local donde había cinco mujeres. Ninguna resultó herida de gravedad y la Justicia investiga las causas.

Un fuerte accidente generó momentos de pánico en City Bell, partido de La Plata, cuando Francisco Roncoroni, exjuez de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, perdió el control de su camioneta Volkswagen Taos y terminó dentro de un centro de estética. Pese a la violencia del impacto, no hubo heridos de gravedad.

El hecho ocurrió el miércoles, minutos antes de las 18.30, en el local Fefi, ubicado en la calle 467 entre 135 y 136. La camioneta atravesó la entrada, destrozó parte de las instalaciones y avanzó varios metros hasta frenar en el fondo del comercio. En ese momento había tres empleadas y una clienta adentro, y una quinta mujer estaba en la puerta.

#LaPlata ES UN EX-JUEZ DE LA CORTE SUPREMA BONAERENSE, SE LE TRABÓ LA CAJA AUTOMÁTICA DE LA CAMIONETA Y SE METIÓ ADENTRO DE UN LOCAL: DESTROZÓ TODO Y POR CENTÍMETROS NO MATÓ A DOS MUJERES



Francisco Roncoroni, de 85 años, perdió el control de su Volkswagen Taos y casi provoca una… pic.twitter.com/wsE8OxNxig — 24con (@24conurbano) November 7, 2026 Según la secuencia del episodio, una de las trabajadoras se había levantado para abrirle la puerta a una mujer que estaba por entrar, cuando la camioneta apareció de golpe y embistió a las dos que estaban cerca del acceso. Sin detenerse, el vehículo siguió hacia el interior y llegó hasta donde se encontraban las demás. Las cinco mujeres sufrieron golpes, pero ninguna tuvo lesiones graves. El conductor, de 85 años, también resultó ileso.

El impacto dejó importantes daños materiales: la camioneta destruyó los vidrios de la entrada y arrasó con sillones, una mesa ratona, mesas de trabajo y sillas. Uno de los pocos muebles que quedó en pie fue el mostrador cercano a la puerta, ya que el vehículo pasó a su lado sin chocarlo.

Tras el accidente intervino personal del Comando de Patrullas La Plata, Base Norte. La causa quedó a cargo de la UFI N.º 15 de La Plata, que inició actuaciones por daños. Hasta el momento no se informó qué provocó la pérdida de control: los investigadores deberán determinar si se trató de una maniobra incorrecta, una falla mecánica u otra circunstancia.