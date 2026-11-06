    • 6 de noviembre de 2026 - 18:29

    Caucete: demoraron a dos conductores que circulaban con certificados de RTO truchos

    Los operativos se concretaron a la altura del Control Forestal sobre la Ruta Nacional 141. Gendarmería Nacional constató las adulteraciones.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de los controles preventivos desplegados en los accesos a la provincia, efectivos de Gendarmería Nacional detectaron y demoraron en Caucete a dos conductores que transitaban con certificados de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) presuntamente falsificados. Ambos procedimientos quedaron bajo la órbita de investigación de la UFI Genérica.

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    Los operativos se concretaron en las últimas horas sobre la Ruta Nacional 141, en cercanías del puesto del Control Forestal, un punto estratégico para el tránsito interprovincial.

    Vallecito y San Luis: los dos casos detectados

    El primero de los episodios involucró a un hombre de 46 años, oriundo de la localidad de Vallecito, quien viajaba a bordo de un automóvil Chevrolet Corsa. Al momento de requerirle la documentación del rodado, los uniformados advirtieron anomalías en el comprobante de la RTO. Tras realizar las verificaciones pertinentes con el taller oficial emisor, confirmaron que el documento era apócrifo.

    Minutos más tarde, en el mismo puesto de control, los gendarmes interceptaron una camioneta Chevrolet S10 conducida por un ciudadano procedente de la provincia de San Luis. Al inspeccionar los papeles del vehículo, constataron que el certificado de la revisión técnica también presentaba adulteraciones en su formato y datos.

    Intervención de la Comisaría 9ª y la Justicia

    Frente a las irregularidades flagrantes, los efectivos procedieron al secuestro de la documentación y al traslado de ambos automovilistas hacia la Comisaría 9ª de Caucete, donde quedaron demorados y supeditados a una causa en el fuero penal.

    La investigación conducida por la UFI Genérica apunta ahora a determinar el origen de las obleas y certificados truchos, como así también establecer la responsabilidad penal de los conductores en el uso de documento público adulterado.

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