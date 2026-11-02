Caucete: juzgan a una mujer por la muerte de su amiga en un choque de un auto contra un poste

El juicio contra Micaela Aldana Gareis , la mujer acusada por el siniestro vial en el que murió su amiga Nadia Yamila Narváez Oropel , comenzaba este lunes en Tribunales, aunque tuvo un inicio con problemas y debió ser suspendido antes de avanzar con el debate. La próxima audiencia fue fijada para el 10 de noviembre, a las 8.

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Gareis está acusada por el choque ocurrido el 12 de marzo de 2025 en Caucete , cuando conducía un Volkswagen Gol en el que viajaba Narváez Oropel, de 34 años. Ambas habían salido a buscar un televisor para compartir la tarde en la casa de Nadia, quien recientemente había instalado internet en su vivienda del barrio Los Olivos.

El recorrido terminó en tragedia cuando, al llegar a la intersección de Ruta 20 y avenida De los Ríos, el vehículo giró hacia el oeste y terminó impactando contra un poste metálico del tendido eléctrico. La acompañante murió en el lugar, mientras que Gareis sufrió heridas de gravedad y fue trasladada al Hospital Rawson.

La acusación hecha por el fiscal Roberto Ginsberg sostiene que la conductora incumplió el deber objetivo de cuidado establecido en los artículos 39, inciso B, y 50 de la Ley Nacional de Tránsito . Por ese motivo, deberá responder en el debate por su presunta responsabilidad en el hecho, caratulado como homicidio culposo .

b) En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito.

Cualquier maniobra deben advertirla previamente y realizarla con precaución, sin crear riesgo ni afectar la fluidez del tránsito.

Utilizarán únicamente la calzada, sobre la derecha y en el sentido señalizado, respetando las vías o carriles exclusivos y los horarios de tránsito establecidos.

ARTICULO 50. — VELOCIDAD PRECAUTORIA. El conductor debe circular siempre a una velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía y el tiempo y densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación. De no ser así deberá abandonar la vía o detener la marcha.

Problemas con el comienzo del juicio

El primer inconveniente surgió por una cuestión vinculada a la defensa técnica. El defensor oficial que debía intervenir, el doctor Marcelo Salinas Weber, se encuentra de licencia y la profesional que lo subrogó fue notificado del juicio durante la mañana de este lunes. Por esa razón, la defensora pública, Sandra Leveque, solicitó una prórroga para interiorizarse del expediente y tomar contacto con la imputada.

A esto se sumó un recurso de casación presentado por la defensoría de Salinas Weber el 30 de octubre, que todavía estaba pendiente de resolución y tenía efecto suspensivo. El juez de garantías, Pablo León, pidió un informe a la Oficina Judicial para corroborar su presentación.

La víctima tenía 34 años.

El fiscal Roberto Ginsberg se opuso a la suspensión. Argumentó que el debate había sido notificado con suficiente anticipación al defensor Salinas y planteó que la solicitud podía constituir una maniobra dilatoria. También sostuvo que el auto de apertura a juicio era irrecurrible.

La querella, encarnadas por los abogados Marcelo Fernández Valdez y Ludmila Derka, en representación de la familia de la víctima, no objetó el pedido y confirmó que conocía la existencia del recurso.

La audiencia se retomará el martes próximo.

Durante la audiencia también quedó expuesto el estado físico de Gareis, quien todavía presenta secuelas del accidente y actualmente necesita muletas y silla de ruedas para movilizarse. La mujer estuvo grave por mucho tiempo, hasta llegaron a pedir donación de sangre para su caso y cadenas de oración.

Finalmente, el juez resolvió postergar el debate hasta el martes 10 de noviembre a las 8, cuando se retomará el juicio para determinar las responsabilidades por la muerte de Nadia Narváez Oropel.