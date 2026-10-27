Conmoción en Caucete por la muerte de un hombre de 44 años

El hallazgo ocurrió durante la mañana de este martes. La víctima fue identificada como Cortez Tarabay y el hecho es investigado por las autoridades locales.

El departamento Caucete se vio sacudido este martes por una trágica noticia tras el hallazgo sin vida de un hombre de 44 años en el interior de una vivienda del barrio Felipe Cobas.

La víctima fue identificada como Cortez Tarabay. Según las primeras informaciones policiales y judiciales que trascendieron en las últimas horas, el cuerpo fue encontrado por su madre durante el transcurso de la mañana.

Por el momento, las autoridades y personal policial trabajan en la investigación del hecho para esclarecer las circunstancias del deceso, bajo la hipótesis principal de una muerte por decisión propia. El suceso generó un profundo dolor entre los vecinos de la zona y la comunidad caucetera.

Dónde pedir ayuda y contención en salud mental Ante situaciones de sufrimiento emocional o crisis personales, resulta indispensable contar con acompañamiento profesional y familiar.

En la República Argentina funciona la Línea Nacional de Salud Mental (0800-999-0091), una vía de asistencia gratuita, confidencial y disponible las 24 horas del día, atendida por profesionales capacitados para brindar contención y orientación.