    • 27 de octubre de 2026 - 14:05

    La UNSJ llega a Caucete con una nueva edición de «La U en la Plaza»: conocé cuándo será

    Bajo el lema «Acá hay Universidad Pública, acá hay futuro», esta iniciativa de la UNSJ busca acercar la educación superior a la comunidad.

    La UNSJ llega con su oferta educativa a Caucete el próximo viernes 30 de octubre,

    La UNSJ llega con su oferta educativa a Caucete el próximo viernes 30 de octubre,

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    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) desembarcará nuevamente en el departamento de Caucete con una propuesta abierta, participativa y pensada para toda la familia. Se trata del programa «La U en la Plaza», un espacio itinerante concebido para conocer, aprender y disfrutar de las múltiples herramientas, saberes y actividades que la institución pública tiene para ofrecer a la sociedad.

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    La cita está programada para el viernes 30 de octubre, a partir de las 18, en la emblemática Plaza Departamental Manuel Belgrano, ubicada en calle Alberdi 247.

    Un abanico de propuestas de la UNSJ

    Con el objetivo de federalizar el acceso al conocimiento y fortalecer el vínculo entre la academia y la comunidad, la jornada ofrecerá una agenda nutrida de actividades simultáneas diseñadas para diferentes intereses y edades. Entre los principales ejes de la propuesta se destacan:

    • Charlas y talleres: espacios de intercambio y formación destinados a debatir saberes, orientar vocaciones y acercar temáticas de interés general a la ciudadanía.
    • Música en vivo y cultura: presentaciones artísticas y expresiones culturales para amenizar la tarde y revalorizar el talento local y universitario.
    • Tecnología e innovación: exhibiciones y muestras interactivas centradas en el desarrollo científico, tecnológico y los avances impulsados desde las distintas unidades de la UNSJ.

    Un puente hacia el futuro regional

    La realización de este evento refleja el compromiso de la UNSJ junto al municipio de Caucete y la Unidad de Vinculación Universitaria de Caucete por consolidar políticas de puertas abiertas.

    «La U en la Plaza» no sólo representa una oportunidad recreativa, sino también un puente fundamental para que jóvenes y adultos descubran las oportunidades académicas y de desarrollo profesional que ofrece la educación pública superior en la provincia.

    Se invita a vecinos, estudiantes, docentes y familias a sumarse a esta gran celebración del conocimiento libre, gratuito y plural, que promete transformar la plaza departamental en un verdadero epicentro de integración comunitaria.

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