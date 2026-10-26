La UNSJ presentó el Proyecto FARO para reactivar el radiotelescopio del Observatorio Félix Aguilar

La Facultad de Ciencias Exactas propuso un nuevo convenio multilateral que reemplaza al Proyecto CART.

La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) presentó ante el Ministerio de Defensa de la Nación una propuesta totalmente renovada para avanzar con el radiotelescopio instalado en el Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA). Se trata del Proyecto FARO (Félix Aguilar Radio Observatorio), una iniciativa que busca reemplazar el anterior formato del conocido Proyecto CART.

El decano de la facultad, Dr. Jorge Castro, confirmó que la propuesta fue elevada a través del director del observatorio, el Dr. Marcelo Segura, y remarcó que se trata de un marco "absolutamente diferente y superador al que había anteriormente". De obtener el visto bueno de la Nación, la iniciativa será girada de inmediato al Consejo Superior de la UNSJ para su tratamiento correspondiente según la normativa universitaria.

De un acuerdo bilateral a un consorcio internacional Una de las principales novedades de la propuesta radica en la transformación del modelo de gestión. Según explicó el director del OAFA, Dr. Marcelo Segura, la iniciativa pasa de ser un convenio bilateral a un consorcio multilateral.

Para potenciar el desarrollo científico del complejo, se invitó a participar a instituciones y especialistas de España, Italia y Sudáfrica, países considerados pioneros en distintas técnicas de radioastronomía y tecnología espacial a nivel mundial.

Seguridad, ciberseguridad y soberanía nacional 24/7 El segundo eje fundamental del Proyecto FARO responde a los resguardos normativos y de seguridad operacional. El documento contempla la creación de un grupo de seguridad integrado por socios estratégicos nacionales: