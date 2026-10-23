La UNSJ invertirá $420 millones de fondos propios para ampliar la Escuela de Ciencias de la Salud en Albardón

En respuesta al constante crecimiento en su oferta académica y matrícula impulsado de forma clave por la reciente creación de la carrera de Medicina, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) oficializó este viernes 23 de octubre la firma del contrato para encarar obras clave de ampliación en el predio de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS), ubicado en el departamento Albardón.

El CONAPPU vuelve a la UNSJ con debates sobre soberanía, derechos sociales y el futuro argentino

INTA y UNSJ convocan a una jornada gratuita sobre sanidad en vid ante un escenario climático atípico

La firma del convenio con la empresa constructora Bilbao S.A., adjudicataria de la licitación realizada a través de la Secretaría de Obras, Servicios y Desarrollo Sustentable de la UNSJ, se concretó durante la mañana en el Edificio Central de la universidad. El proyecto contempla la edificación de dos nuevas aulas y un módulo sanitario, con un plazo estimado de ejecución de entre 8 y 9 meses.

La obra requerirá una inversión de 420 millones de pesos, los cuales serán afrontados de manera íntegra con fondos propios del sistema universitario local, ante la paralización de la asistencia financiera de la Nación para este tipo de emprendimientos.

“En días más la empresa comienza la construcción con un monto de 420 millones de pesos, financiados por el sistema universitario sanjuanino. Nos gratifica que a pesar de los problemas que tenemos, seguimos avanzando”, destacó el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer.

El impacto en las arcas universitarias fue detallado por el secretario Administrativo Financiero de la UNSJ, Ricardo Coca, quien contextualizó las dificultades económicas que atraviesa el sector a nivel federal:

“A nivel nacional existía el Programa de Infraestructura Universitaria. Este Gobierno nacional discontinuó totalmente ese programa, por lo cual, en 2026, de nuestro presupuesto tuvimos que destinar este monto para la construcción de las aulas, teniendo en cuenta el crecimiento de la Escuela Universitaria y la creación de la carrera de Medicina”, remarcó Coca.

Por su parte, el director de la EUCS, Ángel Pinto, subrayó la urgencia edilicia que atraviesa la unidad académica frente a la demanda de espacio físico:

“La Escuela Universitaria es la unidad más pequeña que empezó hace cerca de diez años y estamos todavía con las mismas estructuras. La expansión ha sido exponencial y estamos trasladando carreras al turno mañana y al turno intermedio. Creo que estas obras vienen a solucionar la gran necesidad por las carreras que están y las que se van a ir incorporando, como Medicina”, afirmó el funcionario.

En tanto, Fernando Gómez, secretario de Obras, Servicios y Desarrollo Sustentable de la UNSJ, confirmó que el plazo de ejecución de los trabajos oscilará entre los ocho y nueve meses, estimando que la infraestructura quedará lista durante el próximo ciclo lectivo.