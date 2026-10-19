    • 19 de octubre de 2026 - 17:17

    Murió Carlos Sisterna, el arquitecto que fue referente de los Carruseles de la Fiesta Nacional del Sol

    El destacado profesional y docente de la UNSJ falleció este lunes. Su trabajo al frente de los desfiles en la máxima celebración provincial dejó una marca imborrable.

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    Este lunes se conoció en San Juan la triste noticia del fallecimiento de Carlos Sisterna, reconocido arquitecto oriundo del departamento 25 de Mayo y una figura emblemática de la Fiesta Nacional del Sol (FNS), donde se desempeñó durante años como Coordinador de Carruseles en diversas ediciones.

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    Su nombre y su impronta creativa quedaron estrechamente ligados a los icónicos desfiles de carros alegóricos y candidatas a reinas departamentales, una de las instancias más masivas y tradicionales de la fiesta máxima de los sanjuaninos. La novedad generó de inmediato profundos signos de dolor entre sus allegados, colegas y la comunidad veinticinqueña.

    Dolor y reconocimiento institucional en 25 de Mayo

    Tras difundirse la noticia, las expresiones de condolencia no tardaron en llegar. Desde la Secretaría de Turismo y Cultura de la Municipalidad de 25 de Mayo emitieron un emotivo comunicado para despedir al profesional y acompañar a su familia en este difícil momento.

    "Carlos dejó una huella imborrable en nuestra provincia y departamento como destacado Coordinador de Carruseles de la Fiesta Nacional del Sol, un espacio al que entregó año tras año todo su talento, creatividad y pasión", expresaron desde el área municipal.

    En el mismo mensaje, las autoridades destacaron la pérdida que representa su partida para la identidad local: "La cultura veinticinqueña y sanjuanina pierde hoy a un ser humano maravilloso y a un profesional ejemplar".

    Aporte a la arquitectura y la docencia en la UNSJ

    Más allá de su perfil como gestor cultural y alma de los carruseles provinciales, Carlos Sisterna construyó una sólida trayectoria profesional como arquitecto egresado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

    Asimismo, dedicó gran parte de su vida a la enseñanza en las aulas universitarias. Como docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD), dictó asignaturas vinculadas a la teoría, la historia de la arquitectura y los medios audiovisuales, formando a numerosas generaciones de profesionales.

    Con su partida, la provincia despide a un referente fundamental del diseño, la cultura popular y la educación pública de San Juan. Por el momento, la familia y su entorno cercano no han difundido detalles sobre el velatorio o eventuales homenajes de despedida.

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