Murió Carlos Sisterna, el arquitecto que fue referente de los Carruseles de la Fiesta Nacional del Sol

Este lunes se conoció en San Juan la triste noticia del fallecimiento de Carlos Sisterna, reconocido arquitecto oriundo del departamento 25 de Mayo y una figura emblemática de la Fiesta Nacional del Sol (FNS), donde se desempeñó durante años como Coordinador de Carruseles en diversas ediciones.

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Su nombre y su impronta creativa quedaron estrechamente ligados a los icónicos desfiles de carros alegóricos y candidatas a reinas departamentales, una de las instancias más masivas y tradicionales de la fiesta máxima de los sanjuaninos. La novedad generó de inmediato profundos signos de dolor entre sus allegados, colegas y la comunidad veinticinqueña.

Tras difundirse la noticia, las expresiones de condolencia no tardaron en llegar. Desde la Secretaría de Turismo y Cultura de la Municipalidad de 25 de Mayo emitieron un emotivo comunicado para despedir al profesional y acompañar a su familia en este difícil momento.

"Carlos dejó una huella imborrable en nuestra provincia y departamento como destacado Coordinador de Carruseles de la Fiesta Nacional del Sol, un espacio al que entregó año tras año todo su talento, creatividad y pasión", expresaron desde el área municipal.

En el mismo mensaje, las autoridades destacaron la pérdida que representa su partida para la identidad local: "La cultura veinticinqueña y sanjuanina pierde hoy a un ser humano maravilloso y a un profesional ejemplar".

Aporte a la arquitectura y la docencia en la UNSJ

Más allá de su perfil como gestor cultural y alma de los carruseles provinciales, Carlos Sisterna construyó una sólida trayectoria profesional como arquitecto egresado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

Asimismo, dedicó gran parte de su vida a la enseñanza en las aulas universitarias. Como docente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD), dictó asignaturas vinculadas a la teoría, la historia de la arquitectura y los medios audiovisuales, formando a numerosas generaciones de profesionales.

Con su partida, la provincia despide a un referente fundamental del diseño, la cultura popular y la educación pública de San Juan. Por el momento, la familia y su entorno cercano no han difundido detalles sobre el velatorio o eventuales homenajes de despedida.