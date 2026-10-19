Murió Ariel Nieto: cómo fue el accidente que terminó con su vida y dejó cinco heridos

El siniestro ocurrió sobre la ruta provincial 103, entre la Escuela 241 y el camping AECO.

Murió Ariel Nieto: como fue el accidente que terminó con su vida y dejó cinco heridos

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Ariel Edgardo Nieto, de 48 años, murió tras un choque entre un Chevrolet Corsa y una Volkswagen Amarok sobre la ruta provincial 103, en el acceso a Oberá, Misiones. El grave siniestro vial también dejó cinco personas lesionadas, entre ellas dos niños. Por disposición judicial, el conductor de la camioneta, de 40 años, fue demorado.

El hecho ocurrió el domingo cerca de las 20.30, entre la Escuela Provincial 241 y el camping AECO. Por causas que se investigan, el Corsa conducido por Nieto, quien viajaba con su esposa Marcela Raquel W., de 52 años, y su hija de 18, colisionó con la Amarok que circulaba en sentido contrario.

En la camioneta viajaban el conductor, una mujer de 33 años y dos niños de 13 y 4. Tras el impacto, Nieto falleció y los demás ocupantes de ambos vehículos fueron trasladados al Hospital Samic de Oberá para su evaluación.

El examen médico determinó que la esposa de Nieto sufrió una fractura en el brazo izquierdo, mientras que su hija presentó golpes. La acompañante de la Amarok tuvo lesiones en el mentón y los niños también sufrieron golpes, aunque ninguno de ellos presentó lesiones constatadas. El conductor resultó ileso.

Nieto tenía domicilio en el barrio Itaembé Guazú de Posadas. El médico policial estableció que murió por politraumatismos, mientras que la Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar.