Un camionero sufrió un infarto y murió mientras recolectaba residuos en Caucete

Un trágico episodio generó profunda conmoción este viernes por la tarde en el departamento Caucete. Un trabajador de 76 años, que conducía un camión contratado por la municipalidad para el servicio de recolección de residuos, falleció mientras realizaba sus tareas habituales tras sufrir una aparente descompensación cardíaca al volante.

Un camionero murió al chocar violentamente contra las columnas de un puente

La víctima fue identificada como Héctor Fernández, un experimentado conductor oriundo del departamento 25 de Mayo que prestaba servicios de recolección para la comuna caucetera.

El trágico suceso se produjo pasadas las 18:00 horas de este viernes 16 de octubre, sobre las calles laterales del barrio Rincón del Este, ubicado detrás del Hospital Dr. César Aguilar.

Según los primeros testimonios recolectados en el lugar, Fernández se encontraba completando la última manzana de su recorrido diario junto a sus compañeros recolectores cuando imprevistamente sufrió un infarto.

Al desvanecerse el chofer, el camión continuó su marcha sin control, atravesó un sector lindante a las viviendas del vecindario y avanzó a velocidad hasta detenerse en un terreno descampado cercano.

Los compañeros de trabajo y los vecinos de la zona vivieron momentos de extrema tensión al ver el pesado rodado avanzar a la deriva. "Ellos manifiestan que agradecen que nadie se cruzó en el camino, no había ningún chico jugando en la calle en ese momento", describió el periodista local Ariel Rodríguez al relatar el testimonio de los testigos.

Afortunadamente, el camión no impactó contra ninguna vivienda ni transeúnte, evitando una tragedia aún mayor.

Investigación y dolor entre sus compañeros

Tras el hecho, personal de la Policía de San Juan y servicios de emergencias se hicieron presentes en el lugar, donde constataron el deceso de Fernández. Poco después llegaron familiares de la víctima y autoridades municipales, sumidos en un profundo dolor.

Si bien la principal hipótesis indica que el deceso se produjo por causas naturales debido a un paro cardiorrespiratorio, la Justicia y la Policía iniciaron las actuaciones de rigor para confirmar de manera oficial los motivos del fallecimiento.