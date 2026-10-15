Un camionero murió al chocar violentamente contra las columnas de un puente

La víctima, un camionero de 55 años impactó contra las columnas de hormigón que sostienen la estructura y murió.

Un trágico accidente de tránsito registrado durante el mediodía de este jueves se cobró la vida de un camionero de 55 años, con domicilio en el departamento mendocino de Luján de Cuyo. El siniestro vial ocurrió sobre la Autopista de las Serranías Puntanas, en la provincia de San Luis.

El fatal impacto se produjo cerca de las 12:30 a la altura del acceso a la localidad de Balde. Según precisaron fuentes de la Comisaría Distrito N.º 48, el rodado de gran porte chocó de lleno contra los bloques de hormigón y las estructuras de sostén del puente ubicado en ese sector de la traza vial.

El vehículo involucrado era un camión Scania con semirremolque que circulaba en sentido Este a Oeste. Por causas que la policía científica intenta determinar, el conductor perdió el control de la unidad, se desviós hacia el cantero central e impactó violentamente contra un poste de alumbrado y las columnas centrales de la pasarela.

Constatación del deceso e investigación Debido a la magnitud de la colisión, el chofer mendocino perdió la vida de manera instantánea. Médicos del Sistema de Emergencias Médicas Provincial (Sempro) acudieron al lugar de la emergencia a los pocos minutos, pero solo pudieron constatar el deceso del hombre.

En la escena trabajaron efectivos de la Policía de San Luis junto a personal de la Dirección General de Bomberos (DG-11), quienes llevaron a cabo maniobras operativas para cortar los suministros de energía y de combustible del transporte pesado con el objetivo de evitar incendios o explosiones.