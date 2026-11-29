Una testigo confirmó que el acusado saltó la reja del domicilio para sustraer los teléfonos, por lo que quedó vinculado a una causa en la UFI de Flagrancia por hurto simple.

Un rápido operativo desplegado por efectivos de la Unidad Operativa Motorizada 2 permitió detener a un joven conocido en el ambiente delictivo como "El Cañita", acusado de haber ingresado a una vivienda del barrio La Estación y sustraer dos teléfonos celulares. El procedimiento se desencadenó cuando los uniformados acudieron a la zona alertados por un conflicto en la vía pública y se encontraron con un grupo de personas agrediéndose entre sí.

En medio del desorden, una mujer se acercó a los policías para denunciar que acababa de sufrir un robo en su domicilio y señaló directamente al sospechoso como el autor del hecho. De acuerdo con el testimonio de la damnificada, el joven había ingresado a su propiedad para llevarse los dos dispositivos móviles. Durante la intervención policial, la víctima advirtió que el apuntado entraba y salía de manera reiterada del patio delantero de su propia casa, hasta que finalmente salió a la calle y fue interceptado y aprehendido por los efectivos.

Minutos después de concretada la detención, una vecina del sector se presentó espontáneamente ante el personal policial para aportar un dato determinante para el esclarecimiento del caso. La testigo relató que había observado el momento exacto en el que un hombre saltó la reja perimetral de la vivienda afectada, tomó un objeto que se encontraba apoyado sobre una mesa y volvió a trepar para darse a la fuga hacia su domicilio.