Un violento episodio sacude a la ciudad entrerriana de La Paz , donde dos hombres fueron encontrados asesinados a tiros dentro de un automóvil durante la madrugada de este sábado. La Justicia y la Policía provincial trabajan bajo estricto hermetismo para esclarecer el doble homicidio, por el cual aún no se registran personas detenidas.

Las víctimas fueron identificadas como Adrián Esteban Olmedo , de 32 años, y Juan Gabriel Franco , de 24. De acuerdo con la información difundida por el medio local Elonce, ambos cuerpos se encontraban en el interior de un Fiat 147 estacionado en el barrio Feria y presentaban múltiples heridas provocadas por disparos de arma de fuego.

El operativo policial se desencadenó a partir de los llamados telefónicos de vecinos de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades tras escuchar varias detonaciones en plena madrugada. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Primera y de la División Investigaciones confirmaron que los dos ocupantes del vehículo ya se encontraban sin vida.

En la escena del crimen se hizo presente el fiscal Facundo Barbosa , quien supervisó las primeras medidas judiciales junto al médico forense y peritos de Criminalística. Para reforzar la pesquisa, también se sumó personal especializado de la División Homicidios proveniente de Paraná.

El jefe de la Departamental La Paz, comisario mayor Carlos Schmuck , confirmó que, según los registros recabados hasta el momento, ninguna de las dos víctimas contaba con antecedentes policiales.

Respecto al trasfondo del ataque, el jefe policial indicó que los pesquisas analizan entre dos y tres posibles móviles, aunque evitó brindar detalles para no entorpecer el curso de la causa. "Por el momento tenemos dos o tres hipótesis. Hay una que es más fuerte que otra", señaló Schmuck en declaraciones a la prensa local.

Asimismo, el funcionario aseguró que el expediente avanza con firmeza: "Se están realizando algunas diligencias, algunos testimonios se están levantando y le podría decir que se está bien encaminado en cuanto a la investigación". En las próximas horas, los investigadores esperan completar la toma de declaraciones a familiares y allegados de Olmedo y Franco para reconstruir sus últimas horas e identificar a los autores del ataque.