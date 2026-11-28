El procedimiento se realizó este viernes por la noche en la localidad de La Lonja, tras revelarse imágenes aéreas de nuevas construcciones levantadas durante 2026.

La megacausa judicial por presunto lavado de dinero y desvío de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo de alto impacto. Este viernes por la noche, el juez federal Daniel Rafecas ordenó el allanamiento de una segunda finca en el partido bonaerense de Pilar, vinculada a los mismos supuestos testaferros de la cúpula dirigencial que preside Claudio “Chiqui” Tapia, con la mira puesta especialmente sobre el tesorero Pablo Toviggino.

El operativo se llevó a cabo en una propiedad ubicada en la localidad de La Lonja, registrada a nombre de la firma “Real Central SRL”, sociedad integrada por el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ambos imputados en el expediente. La medida fue dispuesta para registrar con fotos y videos el predio —que no contaba con custodia policial— y secuestrar documentación, dispositivos electrónicos o cualquier elemento de interés para la pesquisa.

La intervención judicial se reactivó luego de una presentación realizada por los legisladores porteños Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, quienes advirtieron sobre la difusión de nuevas imágenes aéreas que muestran importantes edificaciones levantadas en el terreno a lo largo de 2026.

El inmueble había sido adquirido a mediados de 2025 y ya había estado bajo la lupa en diciembre de ese año, cuando un agente encubierto de la Policía Federal realizó tareas de inteligencia por orden del juez penal económico Marcelo Aguinsky. En aquel entonces, el predio de grandes dimensiones presentaba apenas un obrador de chapas sin movimientos visibles y, según testimonios de vecinos y rastreos en redes sociales, allí había funcionado anteriormente la “Casa de Oración y Encuentros Virgen Gaucha”, una especie de convento que luego fue vendido.

Sin embargo, el avance de las obras detectado recientemente motivó el pedido urgente de los denunciantes para determinar quiénes administran u ocupan efectivamente el lugar. Además del allanamiento, se solicitó al magistrado que requiera las grabaciones de las cámaras municipales de Pilar y de comercios o viviendas linderas —incluida una fábrica ubicada justo enfrente— para identificar qué vehículos y personas ingresaron al predio.