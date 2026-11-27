Un periodista de Chaco fue detenido e imputado por atropellar y matar a un policía identificado como Juan José Sandoval durante un operativo de tránsito en la localidad de Juan José Castelli.

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Según informó el diario El Esquiú, Romildo Lavia Rachz embistió con su camioneta Toyota Hilux SRV blanca a Sandoval quien estaba trabajando con un compañero en un control vehicular en la zona. Tras el impacto, el conductor se dio a la fuga sin asistir a la víctima.

En un primer momento, la investigación tuvo a otro demorado, un hombre de 33 años, identificado por las iniciales H.J.L., que viajaba en una Volkswagen Amarok blanca y dio positivo en el test de alcoholemia.

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, confirmó que el periodista había testificado la madrugada del hecho y reconoció que transitó por la ruta 9 en el horario aproximado del accidente, tras cubrir el Festival de la Chacarera del Monte. Sin embargo, dio la descripción de una camioneta Amarok blanca, y fue por su declaración que detuvieron al hombre, según informó Noticiero9, la web del Canal 9 —al que pertenece Lavia Rachz—.

Romero detalló que el fiscal de Investigación Penal N° 2 de Castelli, Gerónimo Roggero, tomó declaraciones entre el domingo y el martes, lo que permitió sumar al periodista como sospechoso. De acuerdo con los testimonios, el comunicador fue visto por efectivos de la Policía Caminera estacionado en la banquina de la ruta provincial 9, cerca del frigorífico y a unos 25 kilómetros del lugar donde fue atropellado el sargento.

Con esta información, el fiscal Roggero ordenó el secuestro preventivo de la Toyota Hilux blanca que manejaba Lavia Rachz el domingo.

El martes, el Gabinete Científico del Poder Judicial realizó una pericia sobre la camioneta en la casa del sospechoso. Según indicó Romero a N9, el resultado preliminar arrojó que había restos de un cono de tránsito en el vehículo material compatible con el uniforme azul que vestía el policía asesinado.

Asimismo, secuestraron las grabaciones de las cámaras de seguridad del domicilio. El jefe policial explicó que el fiscal analizará si ese material puede sumarse como prueba en la investigación.

La reconstrucción final basada en los testimonios indica que Sandoval y otros policías estaban descansando en gazebos sobre la banquina, y el sargento de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial estaba sentado en una silla. La Toyota Hilux circulaba en sentido Miraflores-Castelli, cruzó de carril, ingresó a la banquina y atropelló al efectivo. El agente murió por la gravedad de las heridas en el Hospital Bicentenario.

Este jueves, Lavia Rachz fue acusado formalmente por el delito de homicidio culposo agravado por la fuga en una audiencia de imputación. En paralelo, la Justicia dispuso la excarcelación del primer sospechoso que había sido demorado.

El Canal 9 suspendió el programa del periodista acusado mientras continúe la investigación

Romildo Lavia Rachz es conductor y coproductor de El Impenetrable TV, transmitido todos los sábados a las 13 en el Canal 9. El programa tiene más de 15 años en pantalla, es muy conocido en el ámbito periodístico y tiene cinco premios Martín Fierro Federal.

Tras conocerse la noticia de la detención del periodista, las autoridades del canal decidieron suspender el programa “por respeto a la memoria del sargento Sandoval y ante las circunstancias que rodean su fallecimiento”, señalaron en un comunicado.

El medio remarcó que la “situación personal y judicial” de Lavia Rachz los “conmueve profundamente”.

Y cerraron: “Consideramos que la suspensión del programa constituye, en estas circunstancias, la decisión más prudente y respetuosa hacia todas las personas involucradas”.