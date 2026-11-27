Una mujer de 38 años fue detenida acusada de robar 32 paquetes de Temu y Mercado Libre luego de hacerse pasar por repartidora en una empresa de logística de Lanús, en la provincia de Buenos Aires. La sospechosa retiró los pedidos que tenía asignados para distribuir, pero nunca los entregó y desapareció sin dejar rastros.

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El episodio ocurrió el 11 de noviembre , cuando la mujer llegó al depósito a bordo de un automóvil particular y se registró para realizar tareas de distribución de encomiendas. Una vez que consiguió la autorización de la empresa, retiró los 32 paquetes y se marchó.

Sin embargo, con el correr de las horas, los responsables del establecimiento advirtieron que los envíos no habían llegado a sus destinatarios. Además, la supuesta repartidora dejó de responder los mensajes y llamados de la empresa, por lo que decidieron radicar una denuncia.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Yanina Estévez , titular de la UFIyJ N.º 6 de Avellaneda-Lanús, quien convocó a detectives de la DDI departamental para esclarecer el hecho.

Los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos de la sospechosa mediante el análisis de cámaras de seguridad privadas y registros del Centro de Monitoreo Municipal . También realizaron distintas tareas de campo para establecer quién había retirado la mercadería y qué vehículo había utilizado.

A partir de esas pruebas, lograron identificar a la presunta autora, Sabrina Ayelén Rago, de 38 años, y determinar que había llegado al depósito en un automóvil particular.

La información fue confirmada por fuentes vinculadas con la investigación al medio Diario Conurbano.

Allanamientos, una detenida y paquetes recuperados

Con los elementos reunidos durante la pesquisa, la fiscal solicitó tres órdenes de allanamiento en domicilios ubicados en Avellaneda y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los procedimientos permitieron detener a la mujer y secuestrar distintos elementos que podrían aportar información relevante para la causa.

Entre los objetos incautados se encontraba un Chevrolet Onix, que habría sido utilizado para retirar los pedidos, además de tres teléfonos celulares y prendas de vestir que la sospechosa llevaba puestas el día del robo.

Uno de los resultados más importantes de los operativos fue el hallazgo de siete paquetes de Temu que todavía permanecían cerrados y que formarían parte de los 32 envíos sustraídos.

La mujer quedó detenida y a disposición de la UFI N.º 6 de Avellaneda-Lanús. Mientras tanto, la investigación continúa para establecer qué ocurrió con los otros 25 paquetes y determinar el destino de toda la mercadería que nunca llegó a sus compradores.