La causa judicial que investiga el asesinato de Gonzalo Martín Quinteros, ocurrido el pasado 14 de septiembre en el departamento Chimbas, registró una novedad clave este jueves: la adolescente de 16 años que se encuentra imputada por el disparo fatal recuperó la libertad y quedó bajo la tutela de su madre.

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La resolución no incluye la colocación de una tobillera electrónica. Según confirmaron fuentes vinculadas al expediente, aunque el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional contemplado en la Ley 27.801 prevé la utilización de este dispositivo, la herramienta todavía no se encuentra reglamentada en la provincia de San Juan.

En el ámbito de Tribunales explicaron que la normativa provincial transitoria contempla otras salidas alternativas, como la conciliación o la suspensión del juicio a prueba, pero no habilita por el momento el monitoreo electrónico. Además, indicaron que para dictar una medida de ese tipo sería indispensable contar previamente con un informe socioambiental y un estudio de factibilidad técnica que verifique, entre otros puntos, la conectividad del domicilio.

Mientras se define la situación procesal de la joven, la investigación continúa en marcha con nuevas medidas probatorias para reconstruir con precisión lo sucedido en la vivienda de la Villa 1º de Mayo. Entre las diligencias previstas para los próximos días se destaca el peritaje de varios teléfonos celulares, considerado un paso central para determinar la secuencia de los hechos y establecer si hubo participación de terceros.

En las primeras horas posteriores al crimen había circulado la versión de tres hombres encapuchados que supuestamente ingresaron al inmueble y escaparon en motocicleta, pero esa hipótesis perdió sustento a medida que avanzaron las pericias.

Los datos reunidos hasta el momento en el expediente marcan los siguientes puntos centrales:

Resultado de la autopsia: los estudios forenses determinaron que el proyectil ingresó por el maxilar izquierdo y salió por el cuello derecho, y que el disparo habría sido efectuado a corta distancia.

Situación de los sospechosos: hasta el momento, la novia de la víctima es la única persona imputada en la causa.

Reclamo de la familia: los allegados de Quinteros sostienen que pudo haber intervenido al menos otra persona, ya sea en el momento del ataque o en el posterior descarte del arma de fuego, una línea investigativa que aún resta corroborar por los pesquisas.