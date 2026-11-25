Está en la plaza del Barrio Laprida donde los vecinos dicen que se cansaron de reclamarle al municipio de Chimbas que lo tale.

Vecinos de Chimbas reclaman por un eucaliptus de gran porte que está en riesgo de caer.

Si se sigue su trayectoria con la mirada basta para observar que si cae, lo hará sobre una casa, y arrastrando el alumbrado público. Se trata de un eucaliptus de gran porte que está en la Plaza Américo Rogelio Morán, del Barrio Laprida, Chimbas, en riesgo de caer. Los vecinos dicen que llevan ‘años’ reclamando al municipio que lo tale.

Cada vez que Magalí Sosa sale a la vereda mira detenidamente al eucaliptus tratando de verificar si se inclinó un poco más. Es que si este árbol cae, lo hará sobre su casa que está enfrente de la plaza. ‘No quiero ni imaginar los daños que puede ocasionar en mi casa la caída del árbol. A pesar que con los vientos fuertes ya perdió varias ramas grandes, sigue siendo de gran porte’, dijo la vecina.

Consecuencias y daños de una caída En caso de caer, el árbol no sólo perjudicará a Magalí, sino a los vecinos de gran parte del barrio. El fundamento: en la caída arrastrará los cables del alumbrado público. ‘Llevamos años pidiéndole al municipio de Chimbas que tale este árbol, pero no atienden el reclamo. Parece que esperan que ocurra una desgracia para recién hacerlo’, dijo Liliana Riveros, otra vecina del Barrio Laprida.

Por su parte, Alfredo Gómez, otro vecino, dijo que este árbol es un ‘verdadero peligro’. 'Entre las 14 y 22 la plaza del barrio está llena de niños que vienen a jugar. No quiero ni imaginar lo que puede pasar si el árbol se cae en ese momento’, dijo Gómez.

El origen del peligro del árbol en Chimbas Los vecinos del Barrio Laprida coinciden en que este eucaliptus de la plaza lleva años en riesgo de caer, y que con cada viento fuerte que corre ‘se inclina’ un poco más. Pero, discrepan en cuanto al origen del problema. Por un lado están los que dicen que el municipio ‘lo plantó mal’ y que fue creciendo con una inclinación importante. ‘Desde un principio lo plantaron mal y sin tutor y fue creciendo así. El riesgo es que tiene una copa tan grande y pesada que en cualquier momento, ese contrapeso, va a levantar la raíz’, dijo Ramón García.