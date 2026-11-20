Un hombre que persiguió a un adolescente y le disparó tres veces en Chimbas terminó condenado a 2 años de prisión condicional . Se trata de Oscar Ricardo Castro Flores , quien fue detenido el domingo 15 de noviembre tras un episodio ocurrido en el barrio Lebensohn y recibió la pena mediante un juicio abreviado.

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La causa se inició luego de que Castro Flores, a bordo de una motocicleta Motomel 125 cc negra y armado con un revólver calibre 22 plateado, se dirigiera hasta la vivienda de un adolescente de apellido Falcón. Según la reconstrucción judicial, al observar que el chico se acercaba caminando por la calle Gobernador Rojas, lo amenazó de muerte y efectuó tres disparos.

El adolescente logró escapar y no sufrió heridas. Tras la agresión, el hombre intentó regresar a su domicilio, ubicado a unas cuatro casas del lugar, pero fue interceptado por efectivos del Comando Radioeléctrico y detenido.

La investigación se tramitó en el Sistema Especial de Flagrancia , con intervención del fiscal Fernando Bonomo y la ayudante fiscal Liliam Mar í, quienes le atribuyeron los delitos de portación ilegal de arma de fuego, abuso de arma y amenazas agravadas por el uso de arma , en concurso real.

La condena

Castro Flores fue condenado a dos años de prisión en suspenso a través de un acuerdo de juicio abreviado, homologado por el juez de Garantías Carlos Lima.

Además de la pena condicional, la Justicia dispuso una prohibición de acercamiento y de realizar actos turbatorios contra el adolescente y su madre. También ordenó el decomiso y la destrucción de los elementos secuestrados en el marco de la causa.

La resolución puso fin al proceso mediante la modalidad abreviada, tras la detención que se produjo cuatro días antes del fallo.