La comuna invita a retratar la identidad del departamento, en un certamen que otorgará $1.200.000 en premios. Está destinado a profesionales y aficionados.

"Chimbas, desde tu mirada": la convocatoria está abierta (imagen ilustrativa generada con IA)

En el marco de los festejos por su 113.º aniversario, la Municipalidad de Chimbas lanzó el certamen fotográfico “Chimbas, desde tu mirada”. La convocatoria busca reunir postales auténticas sobre los barrios, costumbres y personajes del departamento, ofreciendo $1.200.000 en premios.

Destinada a fotógrafos profesionales y aficionados -que deberán enviar sus obras hasta el próximo 15 de diciembre- la iniciativa apunta a construir un relato visual colectivo desde la perspectiva de quienes transitan y habitan el departamento día a día. A través de cámaras profesionales o teléfonos celulares, el municipio propone rescatar la memoria viva de la comunidad, poniendo el foco en los espacios públicos emblemáticos, las transformaciones urbanas, las tradiciones locales y las escenas cotidianas que definen la esencia chimbera. De este modo, cada fotografía seleccionada funcionará como un testimonio de época, permitiendo que la propia comunidad sea protagonista y narradora de su presente y su historia.

El certamen tiene también un fuerte objetivo cultural y patrimonial. Integrado por referentes sanjuaninos de la fotografía y las artes plásticas, junto a autoridades municipales, un jurado evaluará las imágenes recibidas según su pertinencia temática, valor testimonial, composición y calidad técnica. Además de los galardones principales, el jurado otorgará menciones honoríficas y seleccionará un conjunto de obras para conformar una muestra itinerante que recorrerá distintos puntos de Chimbas.

El pozo total de $1.200.000 se repartirá entre los dos mejores trabajos de cada segmento. En la categoría Profesional, el primer puesto recibirá $500.000 y el segundo obtendrá $250.000. En la categoría Aficionados, el primer premio será de $300.000, mientras que el segundo lugar se llevará $150.000.

Claves para participar del concurso Quienes deseen sumarse a la convocatoria deben tener en cuenta los siguientes requisitos y plazos establecidos por la organización: