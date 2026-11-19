En el marco de los festejos por su 113.º aniversario, la Municipalidad de Chimbas lanzó el certamen fotográfico “Chimbas, desde tu mirada”. La convocatoria busca reunir postales auténticas sobre los barrios, costumbres y personajes del departamento, ofreciendo $1.200.000 en premios.
Destinada a fotógrafos profesionales y aficionados -que deberán enviar sus obras hasta el próximo 15 de diciembre- la iniciativa apunta a construir un relato visual colectivo desde la perspectiva de quienes transitan y habitan el departamento día a día. A través de cámaras profesionales o teléfonos celulares, el municipio propone rescatar la memoria viva de la comunidad, poniendo el foco en los espacios públicos emblemáticos, las transformaciones urbanas, las tradiciones locales y las escenas cotidianas que definen la esencia chimbera. De este modo, cada fotografía seleccionada funcionará como un testimonio de época, permitiendo que la propia comunidad sea protagonista y narradora de su presente y su historia.
El certamen tiene también un fuerte objetivo cultural y patrimonial. Integrado por referentes sanjuaninos de la fotografía y las artes plásticas, junto a autoridades municipales, un jurado evaluará las imágenes recibidas según su pertinencia temática, valor testimonial, composición y calidad técnica. Además de los galardones principales, el jurado otorgará menciones honoríficas y seleccionará un conjunto de obras para conformar una muestra itinerante que recorrerá distintos puntos de Chimbas.
El pozo total de $1.200.000 se repartirá entre los dos mejores trabajos de cada segmento. En la categoría Profesional, el primer puesto recibirá $500.000 y el segundo obtendrá $250.000. En la categoría Aficionados, el primer premio será de $300.000, mientras que el segundo lugar se llevará $150.000.
Claves para participar del concurso
Quienes deseen sumarse a la convocatoria deben tener en cuenta los siguientes requisitos y plazos establecidos por la organización: