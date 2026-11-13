Alimentar a los internos del Penal de Chimbas demanda más de $9 millones por día

El director del Servicio Penitenciario de San Juan, Carlos Suárez, reveló que el costo diario por detenido ronda los $5.000, lo que proyecta un gasto superior a los $271 millones mensuales para una población que supera ampliamente la capacidad del establecimiento.

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El sostenimiento diario de la población carcelaria en el Penal de Chimbas representa una erogación millonaria para las arcas provinciales. Según precisó el director del Servicio Penitenciario de San Juan, Carlos Suárez, en declaraciones a Radio Sarmiento, el costo estimado para alimentar a cada interno ronda los $5.000 por día.

Con una población actual de 1.811 detenidos, la proyección del gasto alimentario alcanza cifras de fuerte impacto presupuestario:

El funcionario aclaró que estos montos surgen de una estimación calculada a partir del valor aproximado por persona y no corresponden a una partida presupuestaria oficial cerrada, aunque reflejan la magnitud real que implica sostener la estructura penitenciaria.

Suárez detalló que el esquema de alimentación dentro del penal contempla las tres comidas principales: desayuno, almuerzo y cena. Asimismo, indicó que un equipo de nutricionistas supervisa de manera permanente la elaboración de los menús con el objetivo de garantizar una dieta equilibrada para los internos.

Más allá de la comida, el titular del Servicio Penitenciario recordó que la atención integral de cada persona privada de su libertad incluye cobertura médica y provisión básica de alojamiento, compuesta por cama, colchón y frazada.

Superpoblación y expectativa por el Sector 5

El elevado volumen del gasto corre en paralelo con una situación edilicia exigida: el establecimiento de Chimbas cuenta actualmente con una capacidad proyectada para 1.000 personas, por lo que los 1.811 alojados representan una marcada superpoblación.

En ese contexto, Suárez adelantó que las obras del Sector 5 ya se encuentran finalizadas, lo que abre la expectativa de descomprimir el penal con su eventual puesta en funcionamiento durante el primer semestre de 2027.