Daniela Rodríguez logró el respaldo unánime del Concejo para avanzar con la recategorización de 256 empleados municipales

El Concejo Deliberante de Chimbas aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza presentado por la intendenta Daniela Rodríguez para avanzar con la recategorización de 256 trabajadores municipales de planta permanente . La medida apunta a reconocer la trayectoria laboral de los agentes que cumplen funciones en distintas dependencias del municipio.

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Daniela Rodríguez consiguió el apoyo unánime del Concejo de Chimbas para recategorizar a 256 empleados municipales

El objetivo de la iniciativa es actualizar la situación escalafonaria de los empleados, teniendo en cuenta su antigüedad, responsabilidades y años de servicio . La última recategorización de estas características se había realizado en 2022 , es decir, cuatro años atrás .

El proyecto llegó al recinto después de que el Ejecutivo Municipal mantuviera reuniones con representantes de los gremios SUOEM y UPCN , donde se analizaron los alcances de la propuesta y la importancia de avanzar en el reconocimiento de la carrera administrativa .

La aprobación se dio en un contexto económico complejo , con la Municipalidad administrando sus recursos mediante un presupuesto reconducido . Aun así, Rodríguez había definido la recategorización como una prioridad de su gestión en materia de derechos laborales.

“Tomamos la decisión de avanzar con esta recategorización porque entendemos que los derechos de nuestros trabajadores deben ser una prioridad ”, afirmó la intendenta. Y agregó: “Gobernar es tomar decisiones, incluso en momentos económicos difíciles”.

La medida incluye a agentes que trabajan en áreas administrativas, servicios, obras, mantenimiento y atención al público, entre otras dependencias.

Con el respaldo unánime del cuerpo deliberativo, el proyecto superó una instancia fundamental y ahora deberá continuar con los procedimientos administrativos correspondientes para su implementación.

“Este es un reconocimiento para 256 trabajadores y sus familias. Seguiremos trabajando para fortalecer la carrera municipal”, concluyó Rodríguez.