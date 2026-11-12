Rawson renueva su tradicional Fiesta de la Destreza Criolla: nuevo nombre, jornada extra y artistas nacionales

La histórica Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore, en Médano de Oro, Rawson, inicia una nueva etapa con un cambio de nombre, un renovado modelo de organización y una propuesta que reunirá jineteadas, música, danza y gastronomía.

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La tradición, las costumbres gauchas y el sentimiento por las raíces sanjuaninas volverán a ser protagonistas en Rawson con la celebración de los 25 años de la Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folklore , que en esta edición histórica renovará su identidad para pasar a denominarse Festival Nacional del Médano de Oro, con una propuesta que promete reunir lo mejor de la cultura popular, el folklore y la destreza criolla.

Del 4 al 7 de febrero de 2027, el Predio Gaucho José Dolores será escenario de una edición especial de este evento tradicionalista que tendrá una jornada extra y contará con la presencia de artistas nacionales como Lázaro Caballero, Christian Herrera, Paquito Ocaño, DJ Monzón, y más de 40 talentos locales, una jornada inaugural gratuita y una preventa promocional de $30.000 para las tres noches pagas.

Bajo la gestión del intendente Carlos Munisaga , el municipio de Rawson impulsa esta nueva etapa del festival con el objetivo de jerarquizar su organización, fortalecer su proyección nacional y potenciar el desarrollo cultural, turístico y económico de Médano de Oro y de todo el departamento. La iniciativa busca consolidar una celebración que, sin perder sus raíces gauchas, incorpore nuevas experiencias y oportunidades para vecinos, emprendedores, artistas y visitantes.

La edición aniversario se presenta bajo el concepto de “muchos festivales en un mismo festival”, una propuesta integral que combinará las tradicionales jineteadas con espectáculos musicales, danza, recitados, humor, gastronomía criolla y espacios destinados a emprendedores y artesanos. De esta manera, el festival busca ampliar su convocatoria y ofrecer una experiencia renovada para toda la familia.

El debut de una comisión organizadora

Uno de los principales cambios de esta edición será la implementación, por primera vez, de un modelo de organización a través de la Comisión de Eventos Estratégicos, creada por el Honorable Concejo Deliberante de Rawson.

Este nuevo esquema permitirá avanzar hacia una organización basada en la planificación anticipada, la transparencia, la sustentabilidad económica y una mayor autonomía de gestión, tomando como referencia experiencias de festivales nacionales consolidados, como el de Jesús María. La creación de esta comisión representa un paso importante en la institucionalización del festival, con la intención de fortalecer su continuidad, profesionalizar su desarrollo y generar nuevas oportunidades para los distintos sectores que participan de esta celebración.

Cuatro noches de tradición y espectáculos

La destreza criolla continuará ocupando un lugar central en la programación, que contará con competencias de jineteadas en las categorías crina, basto y gurupa, además de montas especiales y pruebas de riendas. Estas actividades permitirán mantener viva la esencia de una celebración que, durante 25 años, ha rendido homenaje al hombre de campo, al caballo, a las tradiciones gauchas y a las costumbres que forman parte de la identidad de Médano de Oro.

En materia artística, la edición 2027 presentará una importante renovación con dos escenarios que funcionarán de manera sincronizada. El Escenario Gaucho, ubicado en el campo de jineteada, recibirá a reconocidos artistas nacionales y provinciales , mientras que el Escenario Peña del Festival reunirá a más de 40 artistas locales con propuestas de música, danza, recitados, humor y DJs.

Entre los artistas confirmados se destacan Lázaro Caballero, Christian Herrera, Paquito Ocaño, DJ Monzón, Omega, El Yeyo, Labriegos, Palo Santo, La Nota, Los Videla y Tres Para Cuyo , junto a numerosos músicos y agrupaciones sanjuaninas que serán parte de esta celebración.

Gastronomía y producción en el predio

La propuesta se completará con un renovado patio gastronómico que combinará comidas rápidas y platos típicos criollos, espacios de comercialización para emprendedores y artesanos, y mejoras en la infraestructura del predio para brindar mayores comodidades al público.

Por primera vez, el festival contará con una jornada inaugural de acceso libre y gratuito, que tendrá lugar el jueves 4 de febrero.

La apertura estará marcada por la llegada al predio de la tradicional Cabalgata en Honor al Gaucho José Dolores, un acontecimiento cargado de simbolismo que dará inicio a los festejos por los 25 años de historia. La jornada buscará convertirse en un gran encuentro popular, reafirmando el vínculo entre la celebración, sus protagonistas y la comunidad que ha acompañado su crecimiento a lo largo de los años.

Venta anticipada de entradas

Con el objetivo de facilitar el acceso del público, la organización implementará un sistema de venta anticipada de abonos con valores promocionales.

Etapa de preventa: estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, los interesados podrán adquirir un abono de $30.000 para disfrutar de las tres noches pagas, correspondientes al viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de febrero.

estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, los interesados podrán adquirir un abono de $30.000 para disfrutar de las tres noches pagas, correspondientes al viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de febrero. Modalidad de venta: la compra se realizará a través de LITO , el asistente virtual de la Municipalidad de Rawson, enviando un mensaje de WhatsApp al 264 570 2020.

la compra se realizará a través de LITO , el asistente virtual de la Municipalidad de Rawson, enviando un mensaje de WhatsApp al 264 570 2020. Medios de pago: los pagos podrán efectuarse mediante Mercado Pago, utilizando tarjetas de crédito, débito o dinero disponible en cuenta.

Además, se establecieron beneficios especiales para distintos sectores del público:

Menores de 10 años: ingreso gratuito, presentando DNI.

ingreso gratuito, presentando DNI. Personas con discapacidad: entrada gratuita gestionada a través de LITO, con presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Podrán ingresar con un acompañante sin cargo cuando así lo indique el certificado.

entrada gratuita gestionada a través de LITO, con presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Podrán ingresar con un acompañante sin cargo cuando así lo indique el certificado. Mayores de 60 años: descuento del 50% en el valor de la entrada, acreditando la edad mediante DNI.

descuento del 50% en el valor de la entrada, acreditando la edad mediante DNI. Residentes de Médano de Oro, Colonia Rodas, Cerrillo Barboza y Colonia Sarmiento: descuento del 50% en entradas y abonos, con acreditación de domicilio mediante DNI.

Venta de entradas en predio y estacionamiento

Desde el municipio de Rawson informaron que habrá venta de entradas en el predio durante las jornadas del festival, sujeta a la capacidad disponible y con valores superiores a los de la promoción anticipada.

En cuanto al estacionamiento, se establecieron tarifas de $5.000 para autos y $3.000 para motos . Quienes adquieran anticipadamente el servicio a través de LITO podrán acceder a una calle de ingreso exclusiva.