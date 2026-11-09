Hallaron a una mujer muerta en una vivienda abandonada de Rawson y la Justicia investiga qué pasó

Un operativo policial sorprendió a los vecinos de Villa Cenobia Bustos, en Rawson, durante la noche del domingo, luego de que efectivos encontraran el cuerpo sin vida de una mujer en el interior de una vivienda abandonada. El hallazgo se produjo tras el aviso de una vecina, que alertó sobre una situación sospechosa en el inmueble.
El procedimiento se desarrolló en calle San Roque, entre Orzali y Fermín Rodríguez. Personal de la Comisaría 6ª acudió al lugar y, al ingresar a la propiedad, constató la presencia de la mujer fallecida.
A partir de ese momento, los efectivos establecieron un perímetro de seguridad para resguardar la escena y evitar que se alteraran posibles evidencias. También se hicieron presentes integrantes de la UFI Delitos Especiales y de la División Criminalística, quienes llevaron adelante las primeras tareas periciales para reconstruir las circunstancias del episodio.
Por ahora, no se establecieron públicamente las circunstancias en las que se produjo la muerte. Los investigadores aguardan los resultados de las pericias y las actuaciones judiciales para determinar qué sucedió en la vivienda y esclarecer el caso.