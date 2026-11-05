Tras escapar de los calabozos de la Comisaría 3ª, recapturaron a una mujer de 33 años en Rawson

Una mujer de 33 años que se había fugado de los calabozos de la Comisaría 3ª fue recapturada por efectivos de la Brigada Central en Rawson . Se trata de Marcela Alejandra Díaz Casivar , quien era intensamente buscada desde la madrugada de este jueves, cuando logró escapar de la dependencia policial mientras permanecía detenida por una causa de flagrancia.

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Según informaron fuentes policiales, las tareas investigativas permitieron establecer que la mujer podría encontrarse en el barrio Belgrano , en Rawson, en una vivienda vinculada a un sujeto conocido en el ambiente delictivo como “El Negro Tara” . Con esa información, los efectivos se dirigieron hasta el lugar y lograron localizarla y detenerla sin que se registraran incidentes.

Díaz Casivar había sido detenida el miércoles, luego de un episodio ocurrido en un comercio de indumentaria ubicado sobre avenida Rioja, entre Libertador y Laprida, en Capital.

De acuerdo con la información policial, la mujer ingresó al local Influencer Store junto a su hija de 15 años. En el interior del negocio, la adolescente habría sustraído un top negro, mientras que su madre habría actuado como cómplice.

Personal del Cuerpo Especial de Vigilancia fue alertado sobre la situación y consiguió interceptar a ambas en la esquina de avenida Rioja y Libertador. Posteriormente, se dio intervención a la Unidad de Abordaje Territorial y, por disposición del fiscal de turno, se inició el Procedimiento Especial de Flagrancia.

La mujer quedó detenida por una causa de hurto en grado de tentativa agravado por la participación de una menor. Su hija, en tanto, fue puesta a disposición del Juzgado de Menores y trasladada al Centro de Admisión y Derivación (CAD).

La evasión se produjo alrededor de las 3 de este jueves, cuando Díaz Casivar logró escapar de los calabozos de la Comisaría 3ª. Las primeras informaciones señalaron que la fuga podría haberse producido por un descuido de la responsable de la custodia de los detenidos.

Ahora, además de las actuaciones vinculadas con la causa original, se deberán establecer las circunstancias en las que consiguió escapar y determinar si existieron responsabilidades del personal policial a cargo de la vigilancia.