La Corte Suprema frenó el intento de la AFA de unificar las causas en un juzgado cercano a Chiqui Tapia

La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en contra de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en dos expedientes que involucran a la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia . Por un lado, rechazó el intento de concentrar distintas denuncias penales en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y por otro ratificó que la Inspección General de Justicia (IGJ) conserva sus facultades de fiscalización sobre la entidad.

Pocito: golpeó a su madre cuando intentaba separar una pelea con su hermano y recibió 6 meses de cárcel

Detuvieron a "El Loco" Castro: llevaba un vodka y una pistola 9 mm cargada

En materia penal, el máximo tribunal rechazó la pretensión de unificar en el juzgado de Campana las investigaciones por presunta administración fraudulenta y lavado de activos contra la cúpula de la AFA y el empresario Javier Faroni . De esta manera, la causa por administración fraudulenta continuará en el juzgado nacional en lo criminal y correccional de Paula Petazzi.

La decisión representa un revés para la estrategia judicial de la entidad, que buscaba concentrar los expedientes en un mismo tribunal. El fallo también se conoce mientras Tapia enfrenta una investigación por presunta evasión de aportes.

En el frente civil, la Corte dejó sin efecto una sentencia de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que había considerado cancelada la inscripción de la AFA en el registro de la IGJ. Aquella resolución había obstaculizado la fiscalización nacional y la veeduría dispuesta por el Ministerio de Justicia.

El conflicto comenzó el 17 de octubre de 2024, cuando la AFA aprobó por unanimidad una modificación de su estatuto para trasladar su domicilio social a la provincia de Buenos Aires . La decisión abrió el camino para abandonar la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y pasar al ámbito de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

Sin embargo, la IGJ rechazó la inscripción del cambio de domicilio y la cancelación de la matrícula nacional, luego de realizar inspecciones en la sede declarada por la entidad en Pilar, donde detectó presuntas irregularidades.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron arbitrario el fallo de la Cámara Civil y restablecieron la vigencia de las resoluciones de la IGJ y del Ministerio de Justicia.

El máximo tribunal sostuvo que el cambio de jurisdicción requiere completar previamente la cancelación registral del domicilio anterior. Mientras ese trámite no se concrete, la entidad continúa bajo la supervisión del organismo de control de origen.

De esta manera, la IGJ mantiene sus facultades de fiscalización sobre la AFA, incluida la veeduría dispuesta por el Ministerio de Justicia por un plazo de 180 días hábiles.

Qué pasará con las otras causas contra la dirigencia

La Corte también resolvió otro conflicto de competencia vinculado con una denuncia por presunto balance falso contra las autoridades de la AFA. En este caso, determinó que deberá investigarse en el fuero penal ordinario, junto con la causa por administración fraudulenta, y no en el juzgado penal económico.

El expediente por administración fraudulenta fue impulsado por Guillermo Tofoni, empresario de World Eleven, y continuará bajo la órbita de la jueza Paula Petazzi.

Con estas resoluciones, el máximo tribunal mantiene las investigaciones en sus respectivos tribunales de origen y evita que todas las denuncias queden concentradas en el juzgado federal de Campana. También ratifica que el cambio de sede impulsado por la AFA no alcanza, por sí solo, para desplazar el control de la IGJ.