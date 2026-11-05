    • 5 de noviembre de 2026 - 11:36

    [FOTOS] Denuncian venta ilegal de animales silvestres en San Juan: hurones, tortugas, erizos y más

    Un hombre denunció que desde septiembre realiza presentaciones ante Ambiente y Policía Ecológica por la presunta comercialización de fauna silvestre y exótica. Los animales serían ofrecidos a través de grupos de compra y venta en redes sociales.

    [FOTOS] Denuncian venta ilegal de animales silvestres en San Juan: hurones, tortugas, erizos y más.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una denuncia puso en el centro de la escena una presunta red de comercialización ilegal de animales silvestres y exóticos en la localidad de Los Berros, departamento Sarmiento. Según manifestó una persona que pidió mantener su identidad en reserva, desde septiembre viene realizando presentaciones ante Ambiente y la Policía Ecológica para advertir sobre la situación.

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    De acuerdo con el denunciante, los animales son ofrecidos principalmente a través de grupos de compra y venta en redes sociales, algunos de ellos dedicados específicamente a la comercialización de fauna. Entre las especies que se promocionarían aparecen hurones, tortugas y erizos, además de distintas variedades de aves, entre ellas loros.

    La variedad de ejemplares señalados genera preocupación por la posible comercialización de especies cuya tenencia y venta se encuentran sujetas a controles y regulaciones específicas. En ese sentido, el denunciante sostiene que, pese a las reiteradas presentaciones realizadas desde septiembre, la situación continuaría.

    Otro de los aspectos que llamó la atención es la posible existencia de un criadero. Según indicó la fuente, en el lugar habría ejemplares de diferentes tamaños, incluidos animales pequeños, una característica que despertó sospechas sobre una eventual reproducción de las especies para su posterior comercialización. Sin embargo, este punto no fue confirmado oficialmente.

    La denuncia vuelve a poner sobre la mesa el control de la tenencia y comercialización de fauna silvestre y exótica en San Juan, así como la necesidad de verificar el origen de los animales que se ofrecen por redes sociales y las condiciones en las que son mantenidos.

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