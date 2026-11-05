    • 5 de noviembre de 2026 - 12:23

    [VIDEO] "Te doy plata, te doy plata para el almuerzo": iba sin patente ni licencia, quiso coimear a la Policía y terminó detenido

    El insólito episodio ocurrió en plena General Paz. El conductor intentó evitar el secuestro del auto con una propuesta que quedó grabada por la cámara de un efectivo.

    &nbsp;La cámara corporal de uno de los efectivos registró el momento exacto en el que el automovilista ofreció dinero para evitar el procedimiento.

     La cámara corporal de uno de los efectivos registró el momento exacto en el que el automovilista ofreció dinero para evitar el procedimiento.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    “Te doy plata, te doy plata para el almuerzo”. Con esa propuesta, un conductor de 47 años intentó convencer a policías para que no le secuestraran el auto después de descubrir que circulaba sin patente y sin licencia de conducir. La maniobra no sólo fracasó: quedó registrada por la cámara corporal de uno de los agentes y terminó con el hombre detenido.

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    El episodio ocurrió cerca de las 11.20 en el cruce de avenida General Paz y Balbín, a la altura del barrio porteño de Saavedra. Personal de la Policía de la Ciudad realizaba tareas preventivas cuando observó un Citroën C4 gris que circulaba sin la chapa patente colocada y ordenó detener su marcha.

    Cuando los agentes verificaron la situación, constataron que el automovilista tampoco podía exhibir la licencia de conducir. Le comunicaron entonces que debían labrarle el acta correspondiente y remitir el vehículo, pero el hombre intentó evitar el procedimiento con una propuesta directa.

    “¿No aceptan plata ustedes?”

    Mientras permanecía dentro del vehículo, el conductor insistió ante los efectivos: “Te doy plata, te doy plata para el almuerzo”. Luego agregó una referencia al porcentaje de policías que, según él, aceptarían ese tipo de ofrecimientos. Toda la conversación estaba siendo registrada por una de las cámaras corporales.

    Cuando advirtió que los uniformados no aceptarían el ofrecimiento, intentó retroceder. “Bueno, bueno, hacé de cuenta que no te dije nada”, manifestó, mientras explicaba que el automóvil supuestamente ya estaba vendido y pedía que no fuera secuestrado.

    También trató de convencer a los policías asegurando que el vehículo no era robado y mencionó que tenía otra camioneta cuya documentación podía mostrar. Sin embargo, los agentes continuaron con el procedimiento por la falta de patente y de licencia habilitante.

    La coima quedó grabada y terminó detenido

    Ante el ofrecimiento de dinero, los efectivos se comunicaron con la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de Alejandro García. Desde allí se ordenó la detención del conductor por el delito de cohecho activo, además del acta de infracción y el secuestro del automóvil.

    El cohecho activo está contemplado en el artículo 258 del Código Penal y sanciona el ofrecimiento de dinero u otras dádivas a un funcionario público para que realice, retarde u omita un acto relacionado con sus funciones. Para la configuración del delito alcanza con realizar el ofrecimiento, aunque el efectivo no acepte el dinero.

    Finalmente, el hombre fue trasladado a la Comisaría Vecinal 12A y quedó a disposición de la Justicia. El Citroën C4 fue secuestrado y permanecerá retenido mientras se tramitan las infracciones correspondientes.

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