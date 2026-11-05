Fiscales: procesaron a una obstetra de 88 años en Rosario por la supresión de identidad de un hombre nacido en 1978

La Justicia federal dictó el procesamiento y un embargo millonario contra la profesional conocida como "Dolly", investigada por fraguar actas de nacimiento y simular filiaciones en el marco de una causa por venta ilegal de bebés.

Procesaron a una obstetra de 88 años en Rosario por la supresión de identidad de un hombre nacido en 1978

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La Justicia federal de Rosario dictó el procesamiento de una obstetra de 88 años, identificada como D.E.V. y popularmente conocida como “Dolly”, en el marco de una causa penal que investiga la supresión de identidad y la alteración del estado civil de un hombre nacido en septiembre de 1978. La resolución, adoptada por el juez federal Carlos Vera Barros, incluye además un embargo preventivo sobre los bienes de la imputada hasta cubrir la suma de diez millones de pesos, una medida cautelar destinada a garantizar las responsabilidades patrimoniales derivadas del proceso judicial.

El expediente se originó tras la denuncia formal presentada por un damnificado de 48 años, quien descubrió que había sido entregado ilegalmente a un matrimonio cuando era un recién nacido y que su filiación biológica había sido fraguada mediante la confección de documentación oficial con datos falsos.

A partir de la instrucción delegada en la fiscal federal Soledad García y en los fiscales coadyuvantes María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, la investigación judicial logró reconstruir el mecanismo mediante el cual operaba la profesional. A la imputada se le atribuye haber confeccionado y firmado declaraciones mendaces en el acta de nacimiento labrada el 9 de septiembre de 1978, certificando falsamente en su carácter de obstetra que los integrantes de un matrimonio ya fallecido eran los progenitores biológicos del niño, un instrumento público que posteriormente fue utilizado para tramitar el Documento Nacional de Identidad.

El magistrado consideró acreditada la materialidad de los hechos a partir de un riguroso cúmulo probatorio, entre el que sobresale un estudio de ADN realizado por el denunciante en 2014, cuyos resultados científicos descartaron de manera categórica cualquier vínculo genético con quienes figuraban legalmente como sus padres.

La causa también incorporó valiosos testimonios de allegados y vecinos que aportaron detalles sobre las circunstancias irregulares que rodearon la incorporación del bebé al núcleo familiar en aquella época. Una de las testigos recordó que la llegada del niño fue sumamente repentina y que nunca observó a la mujer en estado de gestación, mientras que otra allegada relató que un médico vinculado al caso le confeso abiertamente haber sido quien facilitó el traslado del recién nacido desde un centro de salud.