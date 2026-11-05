Se fugó de una comisaría la mujer acusada de mandar a robar a su hija: investigan un posible descuido

Una mujer de 33 años que permanecía detenida por una causa de flagrancia se fugó durante la madrugada de este jueves de los calabozos de la Comisaría 3ª. La evasión se habría producido alrededor de las 3, en circunstancias que ahora son motivo de investigación.
La mujer fue identificada como Marcela Alejandra Díaz Casivar. Había quedado detenida el miércoles a las 13:50, tras un episodio ocurrido en un comercio de venta de indumentaria.
De acuerdo con la información policial, Díaz Casivar habría ingresado al local junto a su hija de 15 años, quien fue sorprendida cuando sustraía una prenda de vestir. Al ser descubierta por el propietario, la adolescente habría manifestado que su madre le había indicado que cometiera el robo.
Por ese motivo, ambas quedaron detenidas. La menor fue puesta a disposición del Juzgado de Menores y trasladada al Centro de Admisión y Derivación (CAD), mientras que la mujer fue alojada en la Comisaría 3ª.
Según se informó, la evasión habría ocurrido por un descuido de la responsable de la custodia de los calabozos, conocida como calabocera. Ahora se busca establecer las circunstancias en las que Díaz Casivar logró escapar y determinar las responsabilidades por la evasión.