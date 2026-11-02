Hallaron muertos a una mujer y a su ex pareja en Santa Fe e investigan un femicidio seguido de suicidio

Una citación temprana en la mañana fue el último contacto que una mujer de 51 años tuvo con su expareja antes de que ambos fueran encontrados sin vida en una vivienda del barrio Sur de la ciudad de Santa Fe. La Justicia investiga un posible femicidio seguido de suicidio, aunque las causas de los fallecimientos todavía están bajo investigación.

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Todo comenzó con una cita el sábado. El hombre, de 50 años, convocó a su ex —con quien ya no compartía domicilio— a su vivienda ubicada en 3 de Febrero al 3300 para las 7 de la mañana de ese sábado. La mujer acudió al lugar. Lo que sucedió después dentro de esa casa, por ahora, solo lo sabe la investigación judicial.

Pasadas las primeras horas del encuentro, quienes intentaban comunicarse con ella no obtuvieron respuesta. Ni los mensajes ni las llamadas tuvieron eco, y con el tiempo esa falta de contacto derivó en una señal de alerta entre sus allegados. Amigas de la mujer y un hijo del hombre tomaron la decisión de ir hasta el domicilio a verificar qué ocurría.

Al llegar, dieron aviso al número de emergencias 911. Personal policial se hizo presente en el lugar y, junto a un familiar, lograron ingresar al inmueble. Lo que encontraron dentro fue determinante para el curso de la investigación.

Según informó el medio local Rosario3, en la planta baja, el hombre estaba suspendido de una escalera con una soga alrededor del cuello. Al subir a revisar la planta alta, en una de las habitaciones hallaron a la mujer sin vida sobre una cama.

La Justicia intervino de inmediato y encuadró el caso como un posible femicidio seguido de suicidio. Sin embargo, según los primeros datos de la investigación, resta establecer con precisión cómo se produjeron ambas muertes. Las pericias correspondientes definirán el avance de la causa.

Investigan las muertes a escopetazos de un empresario y su esposa

Un empresario de setenta y tres años y su esposa, de setenta, fueron encontrados muertos dentro de su vivienda en la ciudad santafesina de Esperanza, la primera colonia agrícola organizada del país. Junto a los cuerpos, la Policía halló una escopeta y la Justicia abrió una causa para determinar cómo ocurrieron las muertes y si existió intervención de terceras personas.

El procedimiento comenzó alrededor de las 3.40 del domingo, cuando agentes policiales llegaron a una casa de calle De las Naciones al 1.500 tras recibir un aviso sobre una situación de gravedad. Al ingresar, encontraron sin vida a los dos integrantes del matrimonio, identificados por sus iniciales como M. R. C. y N. B. N., informó El Litoral.

De acuerdo con las primeras actuaciones, ambos presentaban heridas compatibles con disparos de arma de fuego. La presencia del arma en el domicilio y las características de la escena motivaron la intervención judicial y el despliegue de especialistas para relevar pruebas.

La causa quedó en manos del fiscal Benítez, de la Unidad Fiscal de Las Colonias. Por disposición del funcionario, trabajó en el lugar personal de la División Científica Forense, que realizó las pericias iniciales dentro de la propiedad.

Los investigadores deberán analizar la ubicación de la escopeta, las lesiones que presentaban las víctimas y los demás elementos recuperados durante el procedimiento. El objetivo es reconstruir la secuencia de lo sucedido en las horas previas al hallazgo, señaló el medio local.

Hasta el momento, no se informó una hipótesis definitiva. La fiscalía aguarda los resultados de los estudios forenses y de las medidas de prueba ordenadas para avanzar en la determinación de las circunstancias que rodearon las muertes.

Entre las posibilidades bajo análisis figura que se haya tratado de una decisión previamente acordada por la pareja. Sin embargo, esa línea de investigación todavía debe ser contrastada con los peritajes y con el resto de la información incorporada al expediente.