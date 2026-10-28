    • 28 de octubre de 2026 - 07:19

    Tragedia en España: al menos 64 muertos tras el choque de dos trenes

    Los dos trenes de alta velocidad colisionaron cerca de Urda y dos vagones cayeron por un terraplén.

    Choque en España.

    Choque en España.

    Foto:

    Un grave accidente ferroviario conmociona a España. Este miércoles 28 de octubre, en torno a las 8:35, dos trenes de pasajeros de alta velocidad chocaron entre las localidades toledanas de Yébenes y Urda, a la altura del kilómetro 118 de la línea Madrid-Sevilla. En la colisión estuvieron involucrados un tren AVE y un tren de la empresa Iryo.

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    Según las primeras informaciones, el siniestro dejó al menos 64 muertos y varios heridos, aunque las cifras son preliminares y podrían modificarse a medida que avancen las tareas de rescate. Por el impacto, dos vagones cayeron por un terraplén.

    Hasta el momento, se desconocen las causas del choque.

    Renfe habilitó una línea telefónica exclusiva para afectados y familiares de víctimas: 900 10 10 20. Además, la localidad de Urda dispondrá un pabellón para recibir a las personas afectadas por el accidente.

    Debido a la gravedad de lo ocurrido, se suspendió la circulación de trenes en toda la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, una de las principales rutas ferroviarias del país.

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