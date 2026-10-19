Quién es Natalí Leiria, la sanjuanina internada tras la tragedia en Río Negro, y cómo sigue su salud

A pocos días del trágico accidente vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 151 a la altura de Catriel, en la provincia de Río Negro, la comunidad de Jáchal continúa conmocionada y en vilo por la evolución médica de Natalí Leiria y su pequeña hija Avril, quienes sobrevivieron al violento impacto pero sufrieron heridas de consideración.

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El siniestro, que enlutó a la provincia tras confirmarse el fallecimiento de la joven Luana Natalí Gallardo Leiria (15), mantiene a sus seres queridos atravesando un doble dolor: la angustia por la salud de los sobrevivientes y la preparación para afrontar el duelo.

De acuerdo con la información aportada por familiares directos, tanto Natalí como Avril se encuentran estables, aunque bajo rigurosa observación médica mientras se preparan para someterse a cirugías clave en las próximas horas.

Natalí Leiria: Permanece internada en un centro de salud de la localidad rionegrina de Catriel. Para este lunes está previsto que sea sometida a una intervención quirúrgica de mandíbula debido a los traumatismos sufridos en el choque.

Avril (su hija menor): Se encuentra hospitalizada en General Roca, donde este martes afrontará otra operación planificada por el equipo médico tratante.

Familiares y amigos siguen de cerca cada parte médico, manteniendo la esperanza de que ambas logren superar las secuelas físicas del trágico episodio.

Un escenario desgarrador: la pérdida que aún desconoce

En medio de la complejidad médica, la situación íntima de la familia es sumamente delicada. Según revelaron sus allegados, producto del impacto y los golpes sufridos, Natalí presenta una importante pérdida de memoria reciente y todavía no recuerda las circunstancias del accidente, ni sabe que su hija Luana falleció.

Los familiares que la acompañan en Río Negro asumen con profundo dolor la tarea de contenerla y cuidarla, a la espera de que su recuperación física avance antes de afrontar la devastadora noticia.

Cadena de oración y solidaridad en Jáchal

La noticia del accidente generó una profunda ola de consternación en el departamento norteño, donde la familia Leiria es muy querida y reconocida. Ante este panorama, vecinos, amigos y allegados comenzaron a viralizar mensajes de apoyo a través de las redes sociales, organizando una cadena de oración para pedir por la pronta recuperación de Natalí y de la pequeña Avril.

Mientras la Justicia rionegrina continúa investigando las causas del choque frontal contra una camioneta vinculada al sector petrolero, Jáchal entero permanece unido en el dolor y la solidaridad hacia una familia golpeada por la tragedia.