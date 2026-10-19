    • 19 de octubre de 2026 - 17:41

    Quién es Natalí Leiria, la sanjuanina internada tras la tragedia en Río Negro, y cómo sigue su salud

    Natalí Leiria y su hija menor, Avril, permanecen internadas y estables en hospitales de Río Negro a la espera de intervenciones quirúrgicas.

    Natalí Leiria.

    Natalí Leiria.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A pocos días del trágico accidente vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 151 a la altura de Catriel, en la provincia de Río Negro, la comunidad de Jáchal continúa conmocionada y en vilo por la evolución médica de Natalí Leiria y su pequeña hija Avril, quienes sobrevivieron al violento impacto pero sufrieron heridas de consideración.

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    El siniestro, que enlutó a la provincia tras confirmarse el fallecimiento de la joven Luana Natalí Gallardo Leiria (15), mantiene a sus seres queridos atravesando un doble dolor: la angustia por la salud de los sobrevivientes y la preparación para afrontar el duelo.

    Estado de salud e intervenciones quirúrgicas

    De acuerdo con la información aportada por familiares directos, tanto Natalí como Avril se encuentran estables, aunque bajo rigurosa observación médica mientras se preparan para someterse a cirugías clave en las próximas horas.

    Natalí Leiria: Permanece internada en un centro de salud de la localidad rionegrina de Catriel. Para este lunes está previsto que sea sometida a una intervención quirúrgica de mandíbula debido a los traumatismos sufridos en el choque.

    Avril (su hija menor): Se encuentra hospitalizada en General Roca, donde este martes afrontará otra operación planificada por el equipo médico tratante.

    Familiares y amigos siguen de cerca cada parte médico, manteniendo la esperanza de que ambas logren superar las secuelas físicas del trágico episodio.

    Un escenario desgarrador: la pérdida que aún desconoce

    En medio de la complejidad médica, la situación íntima de la familia es sumamente delicada. Según revelaron sus allegados, producto del impacto y los golpes sufridos, Natalí presenta una importante pérdida de memoria reciente y todavía no recuerda las circunstancias del accidente, ni sabe que su hija Luana falleció.

    Los familiares que la acompañan en Río Negro asumen con profundo dolor la tarea de contenerla y cuidarla, a la espera de que su recuperación física avance antes de afrontar la devastadora noticia.

    Cadena de oración y solidaridad en Jáchal

    La noticia del accidente generó una profunda ola de consternación en el departamento norteño, donde la familia Leiria es muy querida y reconocida. Ante este panorama, vecinos, amigos y allegados comenzaron a viralizar mensajes de apoyo a través de las redes sociales, organizando una cadena de oración para pedir por la pronta recuperación de Natalí y de la pequeña Avril.

    Mientras la Justicia rionegrina continúa investigando las causas del choque frontal contra una camioneta vinculada al sector petrolero, Jáchal entero permanece unido en el dolor y la solidaridad hacia una familia golpeada por la tragedia.

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