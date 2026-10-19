Quién es Natalí Leiria, la sanjuanina internada tras la tragedia en Río Negro, y cómo sigue su salud

A pocos días del trágico accidente vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 151 a la altura de Catriel, en la provincia de Río Negro, la comunidad de Jáchal continúa conmocionada y en vilo por la evolución médica de Natalí Leiria y su pequeña hija Avril, quienes sobrevivieron al violento impacto pero sufrieron heridas de consideración.
El siniestro, que enlutó a la provincia tras confirmarse el fallecimiento de la joven Luana Natalí Gallardo Leiria (15), mantiene a sus seres queridos atravesando un doble dolor: la angustia por la salud de los sobrevivientes y la preparación para afrontar el duelo.
Estado de salud e intervenciones quirúrgicas
De acuerdo con la información aportada por familiares directos, tanto Natalí como Avril se encuentran estables, aunque bajo rigurosa observación médica mientras se preparan para someterse a cirugías clave en las próximas horas.
Natalí Leiria: Permanece internada en un centro de salud de la localidad rionegrina de Catriel. Para este lunes está previsto que sea sometida a una intervención quirúrgica de mandíbula debido a los traumatismos sufridos en el choque.
Avril (su hija menor): Se encuentra hospitalizada en General Roca, donde este martes afrontará otra operación planificada por el equipo médico tratante.
Familiares y amigos siguen de cerca cada parte médico, manteniendo la esperanza de que ambas logren superar las secuelas físicas del trágico episodio.
Un escenario desgarrador: la pérdida que aún desconoce
En medio de la complejidad médica, la situación íntima de la familia es sumamente delicada. Según revelaron sus allegados, producto del impacto y los golpes sufridos, Natalí presenta una importante pérdida de memoria reciente y todavía no recuerda las circunstancias del accidente, ni sabe que su hija Luana falleció.
Los familiares que la acompañan en Río Negro asumen con profundo dolor la tarea de contenerla y cuidarla, a la espera de que su recuperación física avance antes de afrontar la devastadora noticia.
Cadena de oración y solidaridad en Jáchal
La noticia del accidente generó una profunda ola de consternación en el departamento norteño, donde la familia Leiria es muy querida y reconocida. Ante este panorama, vecinos, amigos y allegados comenzaron a viralizar mensajes de apoyo a través de las redes sociales, organizando una cadena de oración para pedir por la pronta recuperación de Natalí y de la pequeña Avril.
Mientras la Justicia rionegrina continúa investigando las causas del choque frontal contra una camioneta vinculada al sector petrolero, Jáchal entero permanece unido en el dolor y la solidaridad hacia una familia golpeada por la tragedia.