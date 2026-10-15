    • 15 de octubre de 2026 - 11:17

    Tragedia en Pakistán: se derrumbó el techo de una escuela y murieron al menos 35 personas

    Entre las víctimas hay 34 niños y una docente. Más de 50 personas resultaron heridas y el dueño del establecimiento fue detenido.

    El propietario del establecimiento fue detenido y una comisión oficial investigará las condiciones estructurales del edificio.

    El propietario del establecimiento fue detenido y una comisión oficial investigará las condiciones estructurales del edificio.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una jornada escolar terminó en tragedia este jueves en Peshawar, al noroeste de Pakistán, cuando el techo de una escuela privada se derrumbó sobre dos aulas repletas de estudiantes. El último balance elevó a al menos 35 la cantidad de fallecidos, entre ellos 34 niños y una docente, mientras más de 50 personas sufrieron heridas de distinta consideración.

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    El colapso ocurrió en la escuela Al-Khair, situada en un sector densamente poblado de la ciudad, capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Los alumnos afectados tenían principalmente entre 6 y 14 años y se encontraban cursando cuando parte de la estructura cedió y cayó sobre las aulas inferiores.

    Cerca de un centenar de rescatistas participaron del operativo junto con vecinos y familiares que se acercaron desesperadamente al establecimiento. Los equipos de emergencia lograron retirar a todos los atrapados después de varias horas de trabajo y estimaron que la rápida intervención permitió salvar al menos 40 vidas.

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    El tejado de una escuela privada se derrumbó en Dir Colony, Peshawar, con varios niños temidos atrapados bajo los escombros.

    Más de 50 heridos y varios casos graves

    Los heridos fueron trasladados principalmente al Hospital Lady Reading de Peshawar, donde las autoridades activaron protocolos de emergencia debido a la cantidad de pacientes recibidos. Algunos de los niños permanecían en estado crítico, mientras otros pudieron ser atendidos y dados de alta durante el transcurso de la jornada.

    El derrumbe afectó principalmente a dos aulas donde se encontraban alumnos de segundo y tercer grado. De acuerdo con los primeros testimonios de los servicios de rescate, una parte superior de la construcción cedió y terminó aplastando sectores inferiores del edificio.

    En el establecimiento había unos 1.200 alumnos inscriptos desde nivel inicial hasta quinto grado, aunque no todos se encontraban en el sector afectado. El operativo concluyó cuando los equipos confirmaron que ya no quedaban personas atrapadas debajo de los escombros.

    Detuvieron al dueño de la escuela

    Las autoridades iniciaron una investigación para establecer las responsabilidades y las causas del colapso. El jefe de Policía de Peshawar indicó que el edificio presentaba debilidades estructurales y que una de las hipótesis apunta a una sobrecarga sobre un techo que no habría estado en condiciones de soportarla.

    El propietario del establecimiento fue detenido mientras avanza la investigación. Según informaron fuentes policiales, el hombre sostuvo que las lluvias registradas durante los últimos días habrían debilitado parte de la estructura, aunque esa versión deberá ser analizada por los especialistas.

    El gobierno provincial creó además una comisión para determinar qué provocó el derrumbe y verificar las condiciones en las que funcionaba la escuela. Familiares de las víctimas denunciaron que anteriormente habían existido advertencias sobre el estado del edificio y reclamaron que se determinen responsabilidades.

    Preocupación por la seguridad de las escuelas

    Los colapsos de edificios se registran con frecuencia en distintas regiones de Pakistán, donde existen cuestionamientos por el cumplimiento de las normas de construcción y el uso de materiales de baja calidad. Muchas escuelas privadas de bajo costo funcionan además en inmuebles alquilados y con controles limitados.

    En junio, al menos 14 niños murieron por el derrumbe del techo de un centro educativo en Lahore, otro episodio que había generado cuestionamientos sobre la seguridad edilicia de los establecimientos.

    El presidente Asif Ali Zardari y el primer ministro Shehbaz Sharif expresaron sus condolencias a las familias y reclamaron una investigación exhaustiva. Las autoridades provinciales deberán ahora determinar las condiciones estructurales del edificio y las posibles responsabilidades por una tragedia que dejó decenas de familias afectadas.

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