Tragedia en Chile: cinco muertos tras un brutal choque frontal entre un Jeep y un camión

Una tragedia vial sacudió el norte de Chile luego de que un Jeep y un camión de carga chocaran de frente sobre la Ruta B-710 , en cercanías de la comuna de Taltal. El violento impacto dejó cinco personas muertas , cuatro de ellas mujeres, y una sexta persona lesionada.

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El accidente ocurrió durante la tarde del viernes 9 de octubre, alrededor de las 18, a la altura del kilómetro 26 de la carretera que conecta Taltal con Paposo, en la Región de Antofagasta. Por causas que todavía son materia de investigación, el vehículo 4x4 y el transporte de carga impactaron frontalmente.

La violencia del choque fue tal que los cinco ocupantes del vehículo menor fallecieron en el lugar . Bomberos debió trabajar sobre los restos del Jeep para poder retirar los cuerpos, mientras que personal del SAMU, Carabineros y equipos municipales desplegaron un amplio operativo de emergencia.

“Al llegar nuestras unidades al lugar se encontraron con un accidente que comprometía a un vehículo menor con un vehículo mayor, en el cual, lamentablemente, resultaron cinco fallecidos”, relató Héctor Trujillo, comandante del Cuerpo de Bomberos de Taltal .

De acuerdo con los reportes locales, cuatro de las víctimas eran mujeres . Hasta las últimas informaciones disponibles, las autoridades no habían difundido oficialmente sus identidades.

El conductor del camión sobrevivió

Una sexta persona resultó herida tras la colisión. Medios de la zona identificaron al lesionado como el conductor del camión, quien viajaba solo y sufrió heridas que no revestían riesgo vital. Recibió asistencia médica luego del impacto.

Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron al vehículo particular prácticamente destruido como consecuencia del choque. A pesar de la magnitud de la emergencia, reportes de organismos locales indicaron que la ruta permaneció habilitada mientras se desarrollaban las tareas en el sector.

Investigan qué provocó el choque frontal

La investigación quedó en manos de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, que deberá reconstruir la mecánica del siniestro y establecer por qué ambos vehículos terminaron chocando de frente.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron una hipótesis oficial sobre las causas del accidente. Las pericias sobre los vehículos, la calzada y el lugar del impacto serán claves para determinar cómo se produjo la tragedia.