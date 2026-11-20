El gobernador Marcelo Orrego recibió este viernes en Casa de Gobierno a distintas autoridades internacionales y referentes institucionales que llegaron a San Juan para participar de la Fiesta Nacional del Sol 2026 . La agenda incluyó representantes de Chile, funcionarios nacionales y al embajador de Austria.

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Los encuentros se desarrollaron en la Sala Gobernador Eloy P. Camus y contaron también con la presencia de la ministra de Gobierno, Laura Palma , quien acompañó al mandatario provincial durante las reuniones.

Las visitas formaron parte de las actividades protocolares organizadas en la previa de la celebración y permitieron reunir en un mismo espacio a representantes diplomáticos, autoridades regionales y referentes de distintas instituciones vinculadas con Argentina y Chile.

Entre las visitas estuvo el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun , además del gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá de la Vega , quien llegó acompañado por consejeros regionales.

También participaron los cónsules de Chile en Mendoza y San Juan, junto con el presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Coquimbo y los alcaldes de Punitaqui, Illapel y Copiapó.

La presencia de las autoridades chilenas se dio en el marco de una agenda institucional que acompaña cada edición de la Fiesta Nacional del Sol y que vuelve a poner en primer plano los vínculos regionales entre San Juan y distintas zonas del vecino país.

El embajador de Austria también pasó por Casa de Gobierno

La agenda protocolar incluyó además la visita del embajador de la República de Austria, Gerhard Mayer, quien presentó sus saludos al gobernador durante su paso por la provincia.

Los encuentros completaron una jornada de recepción de delegaciones que llegaron a San Juan por la Fiesta Nacional del Sol 2026, evento que concentra durante estos días actividades culturales, productivas, institucionales y turísticas.

La presencia de funcionarios y representantes extranjeros continuará integrada a la agenda oficial mientras avance la programación de la Fiesta Nacional del Sol y las distintas delegaciones participen de las actividades previstas en la provincia.