El crecimiento de la minería en San Juan plantea un desafío que va más allá de atraer inversiones: desarrollar la infraestructura necesaria para que los proyectos puedan concretarse. Durante la Cumbre de Minería Sostenible , el gobernador Marcelo Orrego repasó en Mendoza las herramientas de financiamiento que impulsó la provincia y el papel del Estado para acompañar esa expansión.

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En su exposición, el mandatario explicó que el desarrollo de la actividad requiere inversiones en caminos, corredores logísticos, energía y otros servicios indispensables para la construcción y posterior operación de los yacimientos. En ese marco, sostuvo que las provincias deben asumir un papel activo en la búsqueda de recursos para financiar esas obras.

"Hay otro nuevo escenario y otro federalismo, donde las provincias tienen dos oportunidades: o quedarse atrás del escritorio o salir a buscar inversión", afirmó Orrego, quien aseguró que San Juan optó por la segunda alternativa.

El gobernador planteó que la infraestructura es una de las condiciones necesarias para transformar el potencial geológico en proyectos productivos. A diferencia de otras actividades económicas, la minería requiere largos períodos de exploración y fuertes desembolsos iniciales antes de comenzar a producir.

"Para eso necesitás caminos, necesitás corredores", señaló. También hizo referencia a las necesidades de energía y agua, así como a los movimientos de materiales y recursos que demanda la construcción de una mina.

El financiamiento de la infraestructura minera

En ese contexto, Orrego repasó los mecanismos que la provincia puso en marcha para obtener financiamiento y acompañar el desarrollo de los grandes proyectos mineros. Uno de los ejemplos que mencionó fue el acuerdo alcanzado con Vicuña por US$250 millones, que contempla un aporte extraordinario y no reintegrable para infraestructura.

El mandatario explicó que las negociaciones se extendieron durante aproximadamente un año y medio y destacó la importancia de haber involucrado a una de las principales compañías con proyectos de desarrollo en la provincia.

Orrego puso en perspectiva la magnitud de Vicuña, que integra los proyectos Josemaría y Filo del Sol, y su potencial para convertirse en uno de los grandes desarrollos mundiales de cobre, oro y plata.

Según explicó, el entendimiento permitió establecer un mecanismo de aporte por única vez que contribuirá a financiar obras necesarias para acompañar el crecimiento de la actividad.

La estrategia, de acuerdo con su exposición, consiste en buscar alternativas de financiamiento que permitan avanzar en infraestructura y generar mejores condiciones para las inversiones.

El Bono San Juan y el acceso al mercado internacional

Otro de los instrumentos que destacó el gobernador fue la colocación del denominado Bono San Juan en el mercado internacional, una operación que presentó como parte de la estrategia provincial para obtener recursos.

Orrego recordó que la Legislatura había autorizado una emisión de hasta US$600 millones y señaló que la demanda de los inversores superó en un 72% el monto previsto. "Tuvimos una demanda un 72% más, pudimos colocarlo en los mercados internacionales, un cupón de tasa de interés de un 9,55", detalló el mandatario.

Para el gobernador, la operación representó un paso importante en la búsqueda de financiamiento externo y permitió complementar los recursos vinculados con el desarrollo de los proyectos mineros.

En su exposición, vinculó la colocación del bono con el acuerdo alcanzado con Vicuña, al considerar que ambos mecanismos forman parte de una política orientada a generar condiciones para el crecimiento de la provincia.