Las instalaciones de DIARIO DE CUYO fueron copadas por dirigentes empresariales, referentes del sector privado y autoridades provinciales que asistieron al Networking empresario que este medio organizó en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Hubo desde un recorrido por las renovadas instalaciones de este diario hasta distinciones a empresarios.

Marcelo Orrego en el Networking empresario: "No sólo somos minería, San Juan tiene un enorme potencial productivo"

Un grupo destacado de empresarios sanjuaninos, los accionistas del diario, con Juan Franco Badaloni a la cabeza, y autoridades del Gobierno provincial encabezadas por el gobernador Marcelo Orrego, participaron del encuentro, que se desarrolló en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026.

Un exquisito ágape y buena música en vivo, con la actuación de un saxofonista, marcaron el inicio del encuentro que estuvo marcado por sangre nueva. J óvenes empresarios dijeron presente en este evento que generó DIARIO DE CUYO con el objetivo de fortalecer la articulación público-privada a través del diálogo, la identidad y la comunicación como puente estratégico.

Así lo reafirmó el gerente general del diario, Pablo Dellazoppa, quien al dirigirse al público presente destacó que el Networking empresario encuentra a DIARIO DE CUYO con el desafío de ‘emprender, innovar, generar nuevas ideas e incorporar nuevas tecnologías. En este contexto anunció que dentro de poco este medio inaugurará su canal de streaming.

Pero, este no fue el único anuncio que se hizo referido a las próximas inauguraciones . En el marco del 80 aniversario de DIARIO DE CUYO , que se celebrará en el 2027, se pondrá en marcha una galería de arte en las instalaciones del medio para que los artistas sanjuaninos cuenten con un espacio donde exponer sus obras. A esto se sumará un hecho trascendental: la digitalización del archivo histórico de DIARIO DE CUYO.

Por su parte, el Gobernador Orrego dijo que era un ‘privilegio’ participar de este encuentro que ‘busca generar espacios y vínculos entre el sector público-privado’.

Emoción, asombro y distinciones en el Networking

Tras las palabras oficiales, el encuentro empresario continuó con un momento emotivo: la bendición de las renovadas instalaciones de este diario a cargo de monseñor Gustavo Larrazábal quien acudió al evangelio de San Lucas para este momento emotivo.

Luego, el asombro se apoderó del encuentro. Fue durante la apertura de las puertas de la planta para que el público presente presenciara en vivo la impresión del diario. Con celular en mano para inmortalizar el proceso, los espectadores lo contemplaron en silencio, dejando de fondo el sonido de las máquinas impresoras.

Ya casi al final de la jornada tuvo lugar el reconocimiento al trabajo, la innovación y trayectoria a empresas locales que apuestan al crecimiento y a la generación de puestos laborales. Fueron 8 las empresas que recibieron el galardón ante el aplauso entusiasmado de todos los presentes.

El Networking empresario de DIARIO DE CUYO finalizó con el compromiso de los participantes de volver a encontrarse para seguir trabajando conjuntamente en pos del crecimiento económico de San Juan.